Cortar a mata

PUB

Toda a gente percebe a máxima importância de limpar a mata. Porém, também é de máxima importância perceber que há pessoas que não têm condições físicas (por idade avançada ou doença) e/ou financeiras para o fazer; e há situações em que, quando os proprietários não têm condições, não há também pessoas disponíveis para estes trabalhos. Considerando estas circunstâncias, o Estado deveria estudar meios de evitar tais transtornos. Por exemplo, à semelhança do financiamento de bombeiros ou actores com função preventiva, por que não financiar as câmaras, no sentido de que, dadas provas de impedimento pessoal dos proprietários, pagassem a pessoal contratado para o efeito? Por que não aplicar os impostos para esse efeito, como se faz reduzindo os custos nos benefícios de apoio à saúde aos que têm menores condições financeiras?

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

PUB

Tancos aconteceu porque tinha que acontecer

Como se esperava, e que agora é mais que confirmado no que mais uma vez “oficialmente” se tenta explicar quanto ao “roubo” de armas e munições em Tancos, em Junho último, depois de grande marcha militar no Porto, no 10 de Junho: foi por ter que ser, e por nada estar preparado para não ser. Desde problemas que se arrastam há 30 anos a tudo o mais, até nem se saber bem o que foi roubado, uma vez que se supõe que depois apareceu mais do que se imaginava ter sido rapinado. E convirá lembrar que “isto” não foi só com o nosso Exército, dado que da nossa PSP já despareceram umas “pistolas”, que também não há como justificar, e que por acaso de repente são encontradas — algumas — nas mãos de uns fora da lei, mas por mero acaso.

Para obviar a que “isto” se possa tão facilmente repetir, não será da máxima urgência fechar unidades das Forças Armadas que ainda existem dispersas pelo nosso país e concentrar tudo, mais e mais? Não será a única hipótese ter tudo menos disperso, mas vigiável, mais controlável e com menos custos para todos nós? (...)

Ninguém, ao que parece, nos pode garantir, nas condições actuais e sem culpas nem culpados, que amanhã não volte a acontecer exactamente o mesmo ou pior, e tal como desta vez não haver quem justifique o que aconteceu. Todos ficaram mal no retrato e, ao não ser perceptível para o comum dos mortais o que de facto aconteceu, seria de diminuir espaços, concentrar, apostar a sério na qualidade e não na quantidade. E todos e cada um e em tudo sermos mais responsáveis, e claro muito mais responsabilizados. Para a culpa não morrer sempre na praia.

Augusto Küttner, Porto

O mundo num palco

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Celebrar o Dia Mundial do Teatro é recordar Gil Vicente. A alegoria dramática do Auto da Barca do Inferno foi representada pela primeira vez em 1531. Os símbolos cénicos do Fidalgo, do Sapateiro, do Parvo, do Frade, da Alcoviteira, do Onzeneiro e do Procurador são actualíssimos. A este respeito escreveu o dramaturgo Luigi Pirandello: “Morro a cada instante e renasço, novo e sem memória: vivo e inteiro, já não em mim, mas em cada coisa lá fora.”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB