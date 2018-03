Os partidos independentistas com assento no parlamento catalão estão determinados em contrariar as adversidades impostas nos últimos dias ao movimento soberanista. Juntos pela Catalunha (JxCat), Esquerda Republicana da Catalunha e Candidatura de Unidade Popular (CUP) apresentaram esta segunda-feira duas propostas de resolução, exigindo ao parlament que se comprometa a adoptar “todas as medidas necessárias para garantir” que Carles Puigdemont, Jordi Turull e Jordi Sànchez “possam exercer os seus direitos políticos”, incluindo o direito a submeterem as suas candidaturas à presidência da Generalitat “a debate e votação plenária”.

Um dos textos apresentados pede ainda a “libertação imediata” de todos os políticos catalães detidos.

Depois de dois dias de manifestações, das quais resultaram dezenas de feridos em confrontos com a polícia, estão agendados mais protestos para esta segunda-feira, particularmente em Barcelona. Os manifestantes protestam as detenções de Puigdemont (na Alemanha) e de outros cinco políticos catalães envolvidos no processo independentista e na organização do referendo soberanista de 1 de Outubro de 2017.

As primeiras palavras do antigo presidente do governo catalão desde que foi interceptado pelas autoridades alemãs no domingo surgem em forma de apelo. De acordo com o jornal online El Punt Avui, Puigdemont afirmou que “agora não é altura de violência”. A mensagem foi transmitida à mulher, Marcela Topor, pouco antes de ser transferido para a prisão de Neumünster.

O ex-presidente da Generalitat comparecerá esta segunda no tribunal administrativo de Schleswig-Holstein, naquele que será o primeiro passo judicial para se determinar se existem motivos para executar o mandado de detenção europeu – renovado na sexta-feira pelo juiz Pablo Llarena – e para o extraditar para Espanha.

