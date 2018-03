O juiz de instrução do tribunal de primeira instância de Neumünster, na Alemanha, que presidiu à audiência desta segunda-feira com Carles Puigdemont, decidiu manter o antigo presidente do governo catalão na prisão.

Puigdemont foi detido no domingo numa estação de serviço, em território alemão, a cerca de 30 km da fronteira entre a Dinamarca e a Alemanha. Fazia por estrada um troço da viagem entre Helsínquia e Bruxelas – participara numa conferência na capital finlandesa –, dois dias depois do juiz Pablo Llarena, do Tribunal Supremo espanhol, ter reactivado o seu mandado de detenção europeu.

A sessão desta segunda-feira teve como finalidade a mera identificação do detido, pelo que não se esperava uma decisão final sobre a possibilidade de uma extradição de Puigdemont para Espanha. Essa decisão é da competência do Ministério Público alemão e só será tomada depois de apreciada a resolução do tribunal regional do estado de Schleswig-Holstein sobre o assunto.

Um porta-voz da justiça alemã disse à Reuters que a decisão final “dificilmente será tomada antes da Páscoa”, sendo que o prazo máximo para a mesma é de 60 dias – contados a partir desta segunda-feira.

Nas mãos da Justiça alemã está a avaliação da eventual correspondência entre o crime de rebelião, previsto na legislação espanhola – pelo qual, de acordo com a decisão de sexta-feira do Supremo, Puigdemont terá de responder em Espanha – e delitos semelhantes existentes na moldura penal alemã.

Na Bélgica, onde o antigo presidente do Governo catalão se encontrava em auto-exílio, na sequência da declaração unilateral de independência no parlament, não existe um crime directamente equivalente ao da rebelião espanhola. Foi com base nesse argumento que a Justiça belga se preparava para extraditar Puigdemont para Espanha, mas reconhecendo apenas um dos delitos de que é acusado, o de "desvio de fundos". Com receio dessa deliberação, Llarena retirou a ordem antes da decisão final. E por isso Bruxelas era, para Puigdemont, o refúgio ideal.

No caso alemão, a realidade, no entanto, é outra: o delito de rebelião pode equiparar-se ao crime de alta traição, previsto no artigo 83.º do Código Penal alemão. Neste sentido, a hipótese de extradição ganha força. “Existem delitos semelhantes [ao de rebelião] na lei alemã e não será fácil encontrar base jurídica para negar a ordem [de extradição]”, explica ao El Nacional a jurista Teresa Manso, especialista em direito alemão.

Seja ela favorável ou contrária à extradição de Carles Puigdemont, o que é certo é qualquer que seja a decisão da Justiça alemã, aquela terá sempre de se basear na moldura penal vigente na Alemanha. Estranhou-se, por isso, ouvir um porta-voz do Governo alemão ter sugerido, na manhã desta segunda-feira, que o caso terá de ser abordado de acordo com a justiça espanhola.

“Espanha é um estado democrático. Este conflito deve solucionar-se com base no direito espanhol”, disse Steffen Seibert aos jornalistas, rejeitando ainda a ideia de o caso pode vir a beliscar as relações bilaterais entre Espanha e Alemanha.

