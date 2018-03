Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira na sequência de um incêndio na sua habitação em Alvaiázere, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) de Leiria. De acordo com a mesma fonte, o incidente ocorreu em Farroeira, naquele concelho do distrito de Leiria, e o alerta foi dado às 1h51.

Acorreram ao local a Polícia Judiciária, a GNR e os bombeiros de Alvaiázere.

