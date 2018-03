Os preços dos serviços postais vão registar um aumento médio de 4,5% a partir de 2 de Abril. De acordo com o comunicado que a empresa liderada por Francisco Lacerda divulgou na sexta-feira à noite, a actualização de preços corresponde a “uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 4,5%”.

PUB

Por exemplo, no caso do correio normal até 20 gramas, o envio que é actualmente de 0,50 euros vai subir para 0,53 euros. No caso do correio azul, o preço mínimo sobe de 0,63 cêntimos, para 0,65 euros, de acordo com a informação disponível na página de Internet da empresa.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT notam que os novos preços foram definidos em conformidade com os critérios de fixação de preços do serviço universal postal definidos pela Anacom e que estão actualmente em vigor. Neste momento, a entidade reguladora do sector das comunicações está a rever os novos parâmetros a aplicar a partir de 2019.

PUB

A empresa controlada pela Gestmin, de Manuel Champalimaud, pronunciou-se este mês sobre os pressupostos de fixação de preços propostos pela Anacom, embora tenha pedido duas prorrogações de prazos ao regulador para o fazer.

Os CTT asseguram que a presente actualização corresponde a uma subida global anual de preços na ordem dos 4,1%, que reflecte “também o efeito da actualização dos preços dos serviços reservados (serviços que não estão disponíveis para outros prestadores), nomeadamente as citações e notificações postais de entidades do Estado, bem como o do correio em quantidade (correio normal com desconto de preço em função da quantidade).

PUB