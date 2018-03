A contabilização no défice público da totalidade da injecção de capital feita pelo Estado na CGD colocou o valor deste indicador muito perto dos 3% (2,96%) em 2017, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística. Sem o efeito Caixa, o défice ficou-se por 0,9%, um valor que até fica ligeiramente abaixo daquilo que eram as estimativas do Governo.

De acordo com a autoridade estatística nacional – que divulgou o relatório do défice e da dívida relativo a 2017 e agora enviado a Bruxelas – o défice público passou de 2% em 2016 para 2,96% em 2017 (3% após o habitual arrendondamento). A explicar este agravamento está especialmente o facto de, depois de uma longa negociação com o Eurostat, o INE ter decidido que os 3944 milhões de euros injectados pelo Estado no capital da CGD no início do ano passado têm de ser contabilizados no défice. O impacto desta operação no défice cifrou-se em 2,04 pontos percentuais do PIB.

De qualquer forma, tudo indica que esta colagem à barreira dos 3% do PIB no défice orçamental não terá consequências de maior na forma como Bruxelas avalia a situação orçamental portuguesa. Sendo uma despesa de carácter extraordinário que em princípio não se repetirá nos anos seguintes, e uma vez que os 3% nem sequer chegam a ser ultrapassado, não haverá lugar a uma reentrada de Portugal no Procedimento por Défice Excessivo. E mesmo a avaliação da situação das contas públicas deverá ser feita tendo em conta, não o agravamento registado no valor nominal, mas sim a descida registada no valor do défice depois de retirado o impacto da capitalização da CGD.

Sem contar com a Caixa, o défice público cifrou-se em 0,9% do PIB (mais exactamente 0,92%). Este valor está ligeiramente abaixo dos 1,1% que tinham sido anunciados já este mês pelo primeiro-ministro e significam que, sem contar com a despesa extraordinária da capitalização da CGD, se registou uma melhoria do saldo orçamental de 1 ponto percentual face a 2016.

O valor do défice fica ainda consideravelmente abaixo dos 1,4% que estavam previstos para 2017 no OE 2018 e fica já abaixo do 1% que era projectado para este ano e que o Governo poderá vir a rever em baixa.

