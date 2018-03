O velejador inglês John Fisher, da equipa Scallywag, da qual faz parte o português António Fontes, encontra-se desaparecido há quase oito horas no Oceano Pacífico, a cerca de 1,400 milhas a Oeste do Cabo Horn, após “um incidente de homem ao mar” ocorrido nesta segunda-feira, informou a organização da Volvo Ocean Race.

Num curto comunicado divulgado ao início da noite, a direcção da regata da VOR esclarece que foi informada pelo Scallywag de "um incidente de homem ao mar, ocorrido hoje (segunda-feira) à tarde”, aproximadamente às 13h42. “A equipa, juntamente com o Centro de Coordenação de Resgate Marítimo (MRCC), está a realizar uma operação de busca e resgate para recuperar o tripulante desaparecido, John Fisher, que usava o equipamento de sobrevivência quando caiu ao mar”, é ainda adiantado.

O incidente ocorreu aproximadamente a 1,400 milhas a Oeste do Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul, numa localização remota onde as condições meteorológicas são muito adversas - vento de 35 nós, ondas de seis metros e temperatura da água a rondar os 9 graus Celsius.

Os responsáveis da VOR, que reconhecem estar “profundamente preocupados, especialmente dadas as condições meteorológicas”, referem ainda que “não é uma opção desviar qualquer um dos outros seis concorrentes da Volvo Ocean Race, que estão pelo menos a 320km mais a Leste e a favor do vento” para “auxiliar na operação de resgate”, tendo sido identificado “um navio a aproximadamente 400 milhas náuticas de distância”, que “foi desviado para o local”.

