Depois de ter acabado com a série de 17 vitórias consecutivas que Roger Federer exibia desde o início da época, ao vencer o suíço na final de Indian Wells, é agora o próprio Juan Martín del Potro que está imbatível. O gigante argentino já vai em 13 encontros ganhos desde que iniciou a sua participação no torneio de Acapulco, no final de Fevereiro. Mas o sucesso tem um preço.

“Penso que estou a jogar bem e até posso jogar melhor, mas preciso de ganhar confiança neste court. Só que não é fácil, o meu corpo começa a sentir-se preso por causa de todo este sucesso”, admitiu Del Potro (6.º), após derrotar Kei Nishikori (33.º) com um duplo 6-2, em 1h12m, no Miami Open.

O argentino confirmou estar em grande forma ao ganhar 77% de todos os pontos disputados com o seu serviço. A resistência do japonês durou só 20 minutos, até que Del Potro concretizou o primeiro de quatro breaks. No lado oposto está Nishikori, ex-número quatro mundial, que só em Fevereiro retomou a competição, após uma lesão no pulso que o afastava do circuito desde Julho.

Del Potro vai agora defrontar o sérvio Filip Krajinovic (27.º), que ultrapassou Benoit Paire (47.º), com um duplo 6-3. Pelo caminho ficou igualmente Grigor Dimitrov (4.º) que cedeu diante do francês Jérémy Chardy (90.º), autor de uma grande exibição, para se impor, por 6-4, 6-4.

Num embate entre as duas últimas campeãs do Grand Slam de 2017, Sloane Stephens (12.ª), eliminou a espanhola Garbiñe Muguruza (3.ª), por 6-3, 6-4: foi o 15.º triunfo nos derradeiros 17 encontros que disputou no país natal.

Destaque ainda para a veterana Venus Williams (8.ª). A norte-americana de 37 anos precisou de três horas e salvar três match-points e afastar Kiki Bertens (29.ª): 5-7, 6-3 e 7-5.

