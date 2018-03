Com 31 anos e uma expectativa legítima de continuar a cintilar entre a elite mundial até ao Campeonato do Mundo do Qatar, Edinson Cavani aproveitou para deixar, pessoalmente, o cartão-de-visita na China, onde nesta segunda-feira alcançou a marca de 100 jogos pela selecção do Uruguai. O avançado não descurou nenhum pormenor, erguendo o troféu da China Cup na condição de MVP do torneio, que lhe rendeu mais dois golos, somando já 42 pela “celeste”. O goleador do Paris Saint-Germain fez mesmo questão de selar a conquista com o golo da vitória sobre o País de Gales, de Gareth Bale, depois de ter secundado Luis Suárez ante a República Checa.

A famosa dupla de Salto, localidade fronteiriça 500 km a nordeste da capital Montevideo, esteve mais uma vez em destaque, quer pelos golos quer pela força dos números e estatísticas. O avançado do Barcelona atingiu a marca recorde de 50 golos (97 jogos) pela selecção, ainda que o simbolismo de entrar no restrito clube dos “centenários” — liderado por Maxi Pereira (125), Diego Godín (115), Diego Forlán (112) e Cristian Rodríguez (104) — justifique um foco especial sobre Cavani.

Não que o máximo goleador da história do PSG (163 golos) seja especialmente dado a grandes gestos ou manifestações intrínsecas de uma celebridade. Desde os 17 anos, altura em que se destacou pelo potencial futebolístico detectado instantaneamente, indiciando uma afirmação meteórica, que os mais próximos de “El Matador” sublinham um dos principais traços do carácter do avançado: sem hesitar, todos garantem que os holofotes contrastam com a natureza bucólica de Cavani, visto como alguém capaz de trocar toda a sofisticação da Cidade Luz pela simplicidade dos campos, da caça e das culturas onde nasceu e cresceu, junto à fronteira com a Argentina.

Dez anos depois da estreia pela selecção principal, pela mão de Oscar Tabárez — seleccionador do Uruguai desde 2006, um recorde de longevidade que vai em 179 jogos —, um Cavani inspirado poderá ambicionar, no Mundial 2018, na Rússia, chegar aos 50 golos.

Para trás ficam os dias da estreia, frente à Colômbia, em 2008, jogo que o Uruguai perdia por 2-0 até Cavani iniciar a recuperação, movimento que redundou num empate (2-2), com Suárez a encerrar as contas. Como principal memória deste trajecto, fica ainda a conquista da Copa América, em 2011, única grande competição internacional que Cavani venceu, embora não tenha marcado qualquer golo. Isto numa altura em que Suárez e Forlán assumiam as despesas no ataque.

Aliás, imitar Diego Forlán, eleito melhor jogador do Mundial 2010, na África do Sul, poderia ser a cereja no topo do bolo, ainda que pareça não estar ao alcance de Cavani, cujo estilo compensa algumas “insuficiências” técnicas com uma entrega e profissionalismo de altíssimo nível. Por isso, como mais novo membro dos centenários, “Edi” não deixará de batalhar para exercer toda a sua influência nos jogos da selecção, surgindo como um relâmpago na área para justificar as luzes da ribalta.

