A nadadora Ana Catarina Monteiro obteve nesta segunda-feira mínimos nos 200 metros mariposa para os Campeonatos Mundiais de piscina curta, ao fazer o tempo de 2m09,41s, no meeting de natação que decorre no Funchal.

A atleta do Vilacondense já havia estado em evidência no primeiro dia dos Nacionais absolutos, que terminaram no domingo, na Madeira, ao bater o recorde nacional dos 200 metros mariposa.

Trata-se dos segundos mínimos do dia, depois de Gabriel Lopes, do Louzan Natação, ter alcançado o feito nos 200 metros estilos.

Nota ainda para Filipe Santo, do Benfica, que bateu o recorde nacional de juniores sub-18 nos 1.500 metros livres, graças à marca de 15m06,77s.

Os Mundiais de piscina curta realizam-se de 11 a 16 de Dezembro, na cidade de Hangzhou, na China.

