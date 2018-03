A honra é tão rara que é preciso celebrá-la quando se manifesta. Fala-se pouco na honra porque a honra é vista como um valor medieval que atrapalha as eficiências e preguiças modernas. Uma consolação é ir bem acompanhada para o cemitério das noções obsoletas: vai com a vergonha, essa velha dama corada que tanto ofende o orgulho contemporâneo de não ter vergonha de nada, porque vergonhas são complexos, blá blá blá.

Maravilhe-se com a honradez dos australianos, desde o primeiro-ministro Malcolm Turnbull aos jogadores, comentadores e fãs do críquete. O capitão Steve Smith confessou ter feito batota, aplicando sub-repticiamente uma fita adesiva à bola que depois tentou esconder nas calças.

A batota no críquete é mais grave do que noutros desportos porque o críquete ainda tem um esprit de corps. Ao confessar, Steve Smith falou no espírito do críquete e envergonhou-se por ter ido contra ele.

Os responsáveis pelo críquete australiano não se esconderam dos media depois da vergonha de Cape Town. Foram claros, directos e honestos na urgência de denunciar a batota. O excelente Malcolm Turnbull (ouça-se a imitação dele de Donald Trump) fez logo uma das declarações mais eloquentes e honradas que já tive o prazer de ver.

Os australianos deram assim uma lição de honra (e de vergonha) ao mundo. Envergonhando-se colectivamente, honraram o espírito do críquete que ultimamente tem andado um pouco por baixo. Os próprios batoteiros, é preciso dizer, deram o exemplo. Merecem excepcionalmente ser perdoados.

