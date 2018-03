Virgil Abloh, 37 anos, foi nomeado para o cargo de director artístico da moda masculina da Louis Vuitton, depois da saída de Kim Jones para a casa Dior.

Abloh, que tem a sua marca, a Off White, é também colaborador de Kanye West, e na sua conta de Instagram deixou antever o anúncio da Louis Vuitton – a maior marca de luxo mundial, avaliada em 23,26 mil milhões de euros em Maio de 2017, segundo o Guardian – ao publicar uma imagem do famoso malão da marca francesa. Pouco depois, a própria empresa confirmava a contratação.

"Esta é a oportunidade de pensar como será o próximo capítulo do design de luxo numa marca que representa o auge do luxo. Sempre esteve entre os meus sonhos mais loucos mostrar à geração mais jovem que não existe apenas uma maneira de ser alguém neste cargo, que pode ser de uma modernidade fantástica", declarou o designer, com formação em arquitectura, ao New York Times, acrescentando que vai deixar os EUA, com toda a família, para viver em Paris.

O designer é o primeiro director artístico afro-americano da Louis Vuitton e um dos poucos designers negros escolhidos pelas maisons francesas. As excepções são o francês Olivier Rousteing, director criativo da Balmain, e o britânico Ozwald Boateng que foi o designer de moda masculina da Givenchy de 2003 a 2007.

Segundo o Nouvelle Observateur, Abloh é "o" cool, uma vez que passa música, é DJ, e esse seu lado mais irreverente reflecte-se na roupa que desenha para a sua marca. A esperança da Louis Vuitton é que essa sua veia se reflicta no trabalho que fará no futuro, uma vez que tem sido tendência das grandes marcas conquistar o público mais jovem, que gosta de street wear.

"Virgil é um dos poucos designers que realmente casa a cultura de rua com a moda de luxo. É o primeiro designer negro a ocupar uma posição como esta nos salões dourados da LVMH [a holding francesa que detém a Louis Vuitton entre outras marcas de luxo]. A sua nomeação é um passo na direcção certa para a diversidade, e é um momento criativo particularmente estimulante para a indústria", declara Edward Enninful, editor-chefe da revista Vogue britânica.

