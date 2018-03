As Spice Girls vão voltar a juntar-se mas, desta vez, para dar voz a personagens de um filme de desenhos animados alusivo a super-heroínas. Cada uma das personagens e dos respectivos super-poderes reflectirão a personalidade da cantora que lhe der voz.

Apesar de alguns jornais terem partilhado que as Spice Girls iam reunir-se para uma nova tour, e apesar de a banda se ter encontrado "para explorar algumas oportunidades", uma fonte disse à Variety que a notícia sobre a digressão foi "prematura" e que nenhuma data foi marcada pela a agência da antiga banda britânica. “As Spice Girls são o grupo feminino mais bem-sucedido do planeta. É exactamente o que a Marvel ou a Disney precisam”, acrescentou a mesma fonte.

Há cerca de um mês, Victoria Beckham partilhou uma fotografia e um vídeo no Instagram onde a cinco cantoras aparecem juntas.

No início desta semana, Mel B também agitou os fãs depois de ter publicado uma fotografia onde aparecia com um casaco com as letras das músicas das Spice Girls.

"Ficamos sempre impressionadas com o interesse que existe em todo o mundo pelas Spice Girls", decalrou o grupo, no mês passado, em comunicado. "Este momento parece o mais indicado para explorar novas oportunidades juntas."

