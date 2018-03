Para celebrar o 45.º aniversário, a Pepe Jeans London lançou uma colecção-cápsula com 12 t-shirts que recuperam os logos originais do ano em que a marca nasceu.

Num registo vintage, a colecção The 45th Anniversary reflecte os “motivos icónicos e aspectos retro” combinados com o design que a marca tem vindo a desenvolver nestas últimas quatro décadas, pode ler-se no comunicado da marca.

Foto DR

PUB

PUB

Foi em 1973 que a Pepe Jeans London abriu a primeira loja na zona de Portobello, em Londres, onde se podiam encontrar as primeiras peças denim da marca, uma das características mais emblemáticas daquela etiqueta.

Esta colecção é unissexo e já está disponível nas lojas físicas e na loja online da marca londrina. Veja as 12 t-shirts na fotogaleria em cima.

PUB