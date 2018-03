Charlotte Casiraghi, 31 anos, revelou o seu noivado com o realizador francês Dimitri Rassam, 36 anos. O anúncio foi feito no sábado, durante o Baile da Rosa, no Mónaco. O casamento será na Sicília, em casa da actriz Carole Bouquet, mãe do noivo, em Julho.

Há vários meses de que se falava da possibilidade de a filha da princesa Carolina do Mónaco estar noiva do cineasta, com quem namora desde 2017. No evento de caridade que já vai na sua 64.ª edição, o casal confirmou os rumores e fez-se fotografar com a família.

O casamento não é uma novidade para nenhum dos noivos. Rassam foi casado com a modelo russa Masha Novoselova, com quem tem uma filha de cinco anos, Daria; e Charlotte tem um filho de quatro anos, Raphael, da relação com o comediante marroquino Gad Emaleh.

O casamento calhará entre o do príncipe Harry e Meghan Markle, a 19 de Maio, e o da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, em Outubro.

