Os falcões e as pombas

Não há lugar para ser oposição em matéria europeia. As palavras são de Rui Rio e parecem-me extremamente responsáveis. O PS e o PSD foram sempre os nossos dois partidos mais europeístas, pelo que a convergência, a este nível, só é de apoiar. E sendo extensiva a mais dossiês, como a descentralização e o Portugal 2030, entre outros, tanto melhor. Apetece-me citar – e não é a primeira vez que o faço – uma entrevista que fiz ao saudoso Barbosa de Melo, insigne democrata, em que afirmava: a hostilidade entre o PSD e o PS é indesejável para a democracia. Creio, por isso, que sociais-democratas e socialistas estão condenados a entenderem-se, sem pôr em causa, claro, a actual solução de Governo. Em equipa que ganha não se mexe, diz o primeiro-ministro, com a sua linguagem simples e eficaz. De qualquer forma, são incompreensíveis as críticas de falcões do PSD a Rio, por não fazer oposição. E tem ainda menos sentido, se invocarmos Sá Carneiro: o país esta sempre primeiro! Razão tinha o novo líder ‘laranja’ ao salientar que o seu partido é o de Sá Carneiro e não o PSD. Rui Rio pode ser mais pomba do que falcão, mas é desejável que a história, como ele quer, seja mais fértil em consensos do que em rupturas.

Simões Ilharco, Lisboa

Garraiada

Quero felicitar a Associação Académica de Coimbra por opor-se à realização da garraiada na Queima das Fitas, indo de encontro à maioria dos estudantes que votaram em referendo o seu fim, e contra a prepotência de meia dúzia que fazem parte do Conselho de Veteranos, uns tipos que falam em latim e demoram dezenas de anos a concluir um curso. A garraiada académica é basicamente uma manifestação de coragem de machos e fêmeas alfa que, a coberto da famosa "tradição", toureiam um novilho bebé e praticam actos sádicos sobre o animal. Já era tempo das universidades e politécnicos demonstrarem que a tauromaquia não tem lugar dentro das suas casas educacionais, dentro do ambiente e ética académica. Marrem sim nas sebentas, façam pegas nos livros e lidem com os apontamentos das aulas para serem melhores cidadãos.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Os fatídicos incêndios de Outubro

O tema foi alvo de um relatório da Comissão Técnica Independente divulgado na terça-feira. Arrasa a Autoridade Nacional de Protecção Civil ao considerar que se verificou o colapso geral do sistema de protecção e socorro às populações, devido ao dispositivo não estar preparado para situações com tamanha dimensão e impacto. Porém, não deixa de responsabilizar a EDP pelo não cumprimento do regulamento de segurança das linhas eléctricas bem como o procedimento do Estado. Por isso, no meu ponto de vista, compete aos responsáveis ressarcir a totalidade dos prejuízos aos lesados e retirar as devidas ilações do relatório referenciado para que doravante possam contribuir como um instrumento de trabalho, que se deseja ininterrupto, ao invés de uma mensagem de resignação.

Manuel Vargas, Aljustrel

