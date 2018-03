Carles Puigdemont foi detido pela polícia alemã neste domingo na fronteira com a Dinamarca, quando viajava de carro para a Bélgica. A notícia foi inicialmente dada pelo advogado do ex-líder do Governo catalão e já foi confirmada por um porta-voz da polícia alemã.

"O presidente Carles Puigdemont foi retido na Alemanha, quando passava a fronteira com a Dinamarca, a caminho da Bélgica desde a Finlândia", escreveu no Twitter J. Alonso-Cuevillas, advogado do político catalão.

"O trato foi sempre correcto. Neste momento, [Puigdemont] está numa esquadra de polícia e a sua defesa legal já foi activada", escreveu o mesmo advogado, dando conta de que o político catalão "se dirigia para a Bélgica para colocar-se, como sempre, à disposição da justiça belga."

A expressão usada pelo advogado de Puigdemont foi a de que ele estava “retido” pelas autoridades alemãs, mas a polícia alemã já confirmou que deteve mesmo o político catalão. Segundo o El País, a Alemanha já informou as autoridades espanholas que Puigdemont está detido. O antigo líder da Generalitat foi detido às 11h19 locais (menos uma em Lisboa), informou um comunicado da polícia alemã.

Esta detenção, que segundo o El Mundo aconteceu na auto-estrada 7, aconteceu numa altura em que foi reactivado o mandado de detenção europeu de Puigdemont, que tem vivido no exílio em Bruxelas desde que foi acusado pela justiça espanhola, após a declaração de independência da Catalunha.

Segundo El País, Puigdemont viajou este fim-de-semana para a Finlândia, a fim de fazer contactos com deputados finlandeses e dar uma conferência na Universidade de Helsínquia.

De acordo com o que afirmaram os seus anfitriões finlandeses ao jornal espanhol, Puigdemont decidiu antecipar o regresso a Bruxelas depois de a justiça espanhola ter enviado o mandado de captura internacional para a Finlândia. No entanto, Alonso-Cuevillas garante que o antigo presidente da Catalunha se "diriga à Bélgica para se apresentar, como sempre, à justiça belga".

Puigdemont enfrenta uma possível pena de 25 anos de prisão em Espanha, por acusações de rebelião e sedição no âmbito da organização do referendo sobre a independência da Catalunha e que culminou com a declaração unilateral de independência desta região espanhola em Outubro do ano passado.

Na sexta-feira, foram presos cinco dirigentes independentistas – incluindo o mais recente candidato presidir à Generalitat, Jordi Turull, – e outros 13 foram acusados de rebelião pelo Supremo Tribunal espanhol, pelo seu envolvimento no processo independentista na Catalunha e na organização do referendo soberanista de 1 de Outubro de 2017.

