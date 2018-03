Pelo menos 37 pessoas morreram num incêndio que deflagrou no interior de um centro comercial na cidade siberiana de Kemerovo, na Rússia, de acordo com as autoridades locais. Há 69 pessoas desaparecidas, das quais 40 são crianças, segundo noticia a Reuters. E há ainda 43 feridos.

Mais de uma centena de pessoas conseguiu fugir do edifício. Imagens das televisões locais mostravam pessoas a saltar das janelas do centro comercial, envolto de fumo negro. Desconhece-se até ao momento as causas do incêndio.

Sabe-se apenas que o incêndio começou numa zona de entretenimento do centro comercial e que o tecto abateu numa das salas de cinema do último piso. De acordo com os media locais, havia várias crianças nessa zona. Foi aberta uma investigação para apurar responsabilidades.

Kemerovo, capital da região russa do mesmo nome, é uma cidade industrial numa zona produtora de carvão que se situa a 3600 quilómetros a leste de Moscovo.

Escreve a agência noticiosa Tass que o centro comercial tem 23 mil metros quadrados e abriu em 2013. Tem um parque de estacionamento com capacidade para 250 carros, lojas, bowling, parque infantil, cinema e um pequena quinta com cabras, porquinhos-da-índia e gatos.

