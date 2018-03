O seleccionador nacional, Fernando Santos, admitiu neste domingo fazer "algumas alterações" na equipa que na segunda-feira vai defrontar a Holanda em Genebra, Suíça, mas garantiu que privilegiará a resposta às circunstâncias do jogo a dar oportunidades a futebolistas.

PUB

"Haverá seguramente algumas alterações, se não forem no início, no decorrer do próprio jogo, mas não podemos deixar-nos condicionar pelas oportunidades [aos jogadores], sob pena de no decorrer do jogo não respondermos ao que este precisa, mas ao cenário de ter de colocar jogadores em campo. Isso não é bom conselheiro", disse.

Na conferência de imprensa de antevisão do particular com a Holanda, que sucede ao triunfo de sexta-feira, por 2-1, sobre o Egipto, com 'bis' de Cristiano Ronaldo já nos descontos, Fernando Santos admitiu que, naturalmente, as oportunidades não serão medidas por tempo de jogo.

PUB

"Dentro do possível vamos tentar que todos possam evoluir, uns mais e outros com menos tempo. Não será igualitário, isso é seguro", assegurou.

No embate com o Egipto, vice-campeão de África, o seleccionador reconheceu que não foi em organização que Portugal venceu, mas antes pela mais-valia do valor dos diversos criativos da equipa nacional, mostrando-se feliz com essa capacidade, mas recordando que a sustentabilidade do futebol luso tem outros pilares.

"O forte e mais-valia é sua estrutura de jogo, a forma de actuar, a estratégia, o compromisso em campo. São estas as mais-valias fundamentais. E depois a qualidade e competitividade dos jogadores. É assim que tem sido a nossa resposta nos últimos três anos e meio", vincou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Fernando Santos, essa qualidade "é uma mais-valia, mas se fosse apenas isso era muito curto".

"Algo que me agradou profundamente no jogo foi a atitude de equipa que não aceita a derrota com naturalidade, sempre com vontade de ganhar. É verdade que nem sempre com o melhor critério, mas com vontade de discutir cada jogo até aos últimos minutos e procurar vencer. Mesmo em jogo não oficial, não aceita esta condição de poder ser derrotada", disse.

Depois destes particulares, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de Maio, com a Tunísia, em Braga, em 2 de Junho, na Bélgica, e em 7 de Junho, com a Argélia, em solo luso.

PUB