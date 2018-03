Bruno Boban, jogador do Marsónia, da III Divisão croata, morreu em pleno relvado durante o jogo com o Pozaga Slavonija. O jogador, que é familiar de Boban, futebolista que actuou no Milan, caiu inanimado no relvado depois de ter sido atingido por uma bola no peito, num lance normal.

Assistido pelas equipas médicas durante 40 minutos em pleno relvado, Bruno Boban não resistiria. Por enquanto, ainda não foi avançada nenhuma explicação oficial para a morte do jogador, embora o atleta tenha-se baixado e caído inanimado no relvado pouco depois de ter sido atingido pela bola de jogo.

Segundo a imprensa croata, Bruno, melhor marcador da III Divisão croata, era irmão de Gabriel Boban, que actua no Osijek e era familiar de Zvonomir Boban, uma das maiores estrelas croatas e ex-jogador do Milan.

