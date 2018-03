Música

Clementine na fronteira

Depois de ter protagonizado um dos mais celebrados concertos da última edição do festival de Paredes de Coura, o inglês Benjamin Clementine regressa com o álbum que lançou entretanto. Com uma mudança de tom. Se o primeiro, At Least for Now (distinguido com o Mercury Prize), exalava intimidade, o novo I Tell a Fly traz um olhar sobre o mundo. De pendor dramático – a que ajuda a inclusão de coros e o uso do cravo –, é pontuado por ecos de questões como a crise dos refugiados ou os massacres na Síria. A perspectiva é a de um viajante, estranho, alienígena. O gatilho criativo foi a impressão que lhe deixou uma nota no visto para os EUA, que o descrevia como "estrangeiro [alien] de capacidades extraordinárias".

VIANA DO CASTELO Centro Cultural

Dia 26 de Março, às 22h.

Bilhetes a 20€

FIGUEIRA DA FOZ Centro de Artes e Espectáculos

Dia 27 de Março, às 21h30.

Bilhetes a 25€

LISBOA Campo Pequeno

Dia 29 de Março, às 21h30.

Bilhetes de 23€ a 40€?

Arte

O viajante de André Alves

O Museu de Arte Contemporânea do Chiado abre a programação deste ano com Double Exposure, um "vídeo-poema" de André Alves. Inspirado na alegoria de Nietzsche O Viajante e a Sua Sombra, investiga "as possibilidades e os limites de representar e traduzir o real e expor ou tornar acessível uma experiência artística", explica a curadora, Sandra Vieira Jürgens. A peça foi concebida para o Pavilhão de Pesquisa: Utopia do Acesso, um projecto da Universidade de Artes de Helsínquia (Finlândia) para a 57.ª Bienal de Veneza.

LISBOA MNAC - Museu do Chiado

De 30 de Março a 3 de Junho. Terça a domingo, das 10h às 18h.

Bilhetes a 4,50€

Teatro

Como Vos Aprouver

No Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março, Carlos Avilez estreia com o Teatro Experimental de Cascais mais uma incursão à obra de Shakespeare. Depois de A Tempestade (2016), encena Como Vos Aprouver (As You Like It), a partir da tradução de Fátima Vieira e com dramaturgia de Miguel Graça. Assente numa história de enganos e confusão de géneros e identidades, é a comédia pastoral que inclui uma das falas mais citadas de sempre: "Todo o mundo é um palco". No vasto elenco da peça destaca-se o veterano Ruy de Carvalho.

CASCAIS Teatro Municipal Mirita Casimiro

De 27 de Março a 29 de Abril. Terça, às 21h (só 27 de Março, Dia Mundial do Teatro); quarta a sábado, às 21h (excepto 28 de Abril, às 16h e 21h30); domingo (excepto 7 de Abril), às 16h.

Bilhetes a 10€

Música

Fantasia de diva

Incluído pelo The Guardian na lista de "gemas escondidas de 2017" (ou os grandes álbuns que podem ter passado ao lado), Fantasii é o pretexto para o encontro com a norte-americana Mhysa. A cantora e compositora, também conhecida nas artes multimédia como E. Jane, apresenta-se como "uma diva negra e queer e uma estrela pop do underground", numa noite que conta também com as electrónicas da fotógrafa-performer Jejuno (Sara Rafael).

LISBOA Galeria Zé dos Bois

Dia 28 de Março, às 22h.

Bilhetes a 8€

Arte

Com sons dos outros

Pedro Tudela e Miguel Carvalhais, que colaboram regularmente há 18 anos, mostram em Anotações Sonoras: Espaço, Pausa, Repetição uma instalação feita com objectos sonoros fornecidos por mais de 50 convidados de várias áreas artísticas, entre eles André Gonçalves, Carlos Zíngaro, David Lee Myers, Jonathan Uliel Saldanha e Lawrence English. A dupla criou três peças sonoras – exibidas ao longo de um mês cada uma – que compõem um estrutura apresentada como "uma área de experiência multissensorial e imersiva que vive do diálogo com o espaço arquitectónico e com o tempo de permanência do visitante".

PORTO Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

Até 30 de Junho. Terça a sábado, das 14h30 às 18h30.

Grátis

