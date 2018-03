Portugal esperou 61 anos para festejar a vitória na Eurovisão, que chegou no ano passado com Salvador Sobral. Já a Suíça só teve que esperar umas horas, aquelas que demorou o espectáculo em que foram apresentadas as canções a concurso no primeiro festival de todos, realizado em 1956, em Lugano. No primeiro festival, a canção vitoriosa ficou em casa. Tinha por título Refrain e foi interpretada por Lys Assia, dançarina tornada cantora que, pelo feito, ganhou o título de Primeira-Dama da Eurovisão. A sua longa vida, que terminou este sábado, aos 94 anos, seria profundamente marcada pelo festival, a que concorreu pela última vez aos 87 anos.

Nascida Rosa Mina Schärer em Rupperswill, começou a sua carreira artística enquanto bailarina. Tornou-se cantora em 1940, quando num espectáculo substituiu, com sucesso, uma cantora impedida de actuar. Dez anos depois, assinava um dos grandes êxitos da sua carreira, uma versão de O mein Papa, canção composta em 1939 pelo compositor suíço Paul Burkhard e alvo de diversas versões, em várias línguas, ao longo dos anos (dos Everly Brothers a Eddie Calvert, de Siouxsie & The Banshees a Björk).

Em 1956, foi ela a cantora que o país anfitrião do primeiro festival da Eurovisão escolheu como sua representante. Participaram, além da Suíça, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a França, o Luxemburgo e a Itália. Com a excepção da Suíça e do Luxemburgo, cada país foi representado por dois cantores. Lys Assia interpretou primeiro Das alte karussel, em alemão, e, depois, em francês, a Refrain que seria votada como a primeira vencedora do festival da Eurovisão.

Lys Assia concorreu nas duas edições seguintes, atingindo o oitavo lugar, em dez concorrentes, em 1957, na Alemanha, com L’enfant que j’etais (a vencedora foi a holandesa Corry Brokken, com Net als toen). No ano seguinte, na Holanda, subiu ao terceiro com Giorgio, cantada em alemão e italiano (Assia falava fluentemente seis línguas). Por curiosidade, refira-se que, nesse ano, o terceiro lugar coube à popular Nel blu, dipinto di blu, cantada pelo italiano Domenico Modugno.

Ao longo da carreira, que incluiu também alguns trabalhos enquanto actriz, percorreu o mundo, actuou para celebridades e para a realeza – cantou para Isabel II de Inglaterra, para Eva Peron ou para Faruk I, o penúltimo rei do Egipto, deposto no golpe militar liderado por Gamal Nasser. A sua ligação ao festival da Eurovisão é, contudo, aquela que melhor define o seu longo percurso profissional.

Verdadeira embaixadora do evento, continuou a marcar presença em várias edições e, em 2012, decidiu mesmo tentar o regresso enquanto concorrente. C'etait ma vie, a canção que interpretou, não foi, porém, a escolhida pelos suíços para representar o país na final. Em 2013, reincidiu com uma All in your head, interpretada com o grupo de hip hop NewJack, que falhou também o objectivo de a fazer regressar a uma final da Eurovisão.

Lys Assia será certamente recordada dia 12 de Maio, durante a edição deste ano da Eurovisão, que se realizará em Lisboa e que terá Isaura e Cláudia Pascoal, com O Jardim, como as representantes portuguesas. Poderemos relembrar, por exemplo, aquele momento em 2003 quando, entrevistada durante a emissão desse ano do festival, Lys Assia respondeu assim quando lhe perguntaram que memórias guardava da sua histórica primeira participação: “Foi divertido – ganhei”.

