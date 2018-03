O empresário multimilionário Elon Musk, fundador e CEO da Tesla e da SpaceX, decidiu apagar as contas das empresas no Facebook esta sexta-feira. A decisão foi anunciada através de uma outra rede social, o Twitter, em resposta a Brian Acton, fundador da rede social Whastapp, com a provocação: “O que é o Facebook?”.

PUB

Minutos depois, um utilizador do Twitter entrou na conversa e desafiou-o a apagar a conta da SpaceX. Musk respondeu-lhe que não sabia da existência da página. ”Não sabia que existia uma. Vou apagar”, disparou. O mesmo aconteceu com a página da Tesla. Horas depois, as duas páginas tinham sido apagadas.

PUB

“Não uso o Facebook e nunca o utilizei”, explicou a um outro utilizador do Twitter. “Não acho que seja algum tipo de mártir ou que as minhas empresas estejam a ser alvo de um grande golpe. Além disso, não fazemos publicidade lá… Por isso, não me interessa”, justificou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O líder da Tesla junta-se assim ao movimento #deletefacebook, popularizado após o escândalo que envolve a empresa Cambridge Analytica. Esta empresa utilizou dados de 50 milhões de perfis de utilizadores do Facebook para melhorar o seu serviço de identificação de eleitores nos Estados Unidos e no Reino Unido, uma utilização indevida para interferir nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

O CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu na quarta-feira que sua empresa cometeu erros e que quebrou a confiança de utilizadores e anunciou um conjunto de medidas para restringir o acesso a dados dos utilizadores, incluindo uma auditoria a milhares de aplicações.

PUB