Volvidos mais de 30 anos desde que foi promulgado pela Assembleia da República, o Dia Nacional do Estudante celebra-se neste 24 de março. Este é um dia de celebração, mas é sobretudo um dia de reflexão, de homenagem e de luta, em honra e memória das dificuldades e desafios que motivaram as crises e revoluções académicas da década de 60.

PUB

Hoje, em 2018, olhando para trás e olhando para aquilo que foi a evolução do sistema de ensino em Portugal, percebemos que este sofreu algumas alterações, em particular, o sistema de Ensino Superior. Desde a introdução do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, que com ele aportou a possibilidade de as instituições poderem ser mais autónomas, através da passagem a fundação, e que estava prevista a sua revisão passados cinco anos da sua implementação e que até hoje, passados 11 anos, nada foi feito; à passagem pelo processo de Bolonha, o que levou a que o nosso ensino convergisse para a Europa. Todas estas transformações, em teoria, foram positivas.

Mas se há momentos em que parece que estamos num bom caminho, este momento é precisamente uma indefinição, onde não se vislumbra o caminho que se quer seguir.

PUB

No âmbito das comemorações deste Dia Nacional do Estudante, pedimos audiência a diversos agentes, incluindo ao primeiro-ministro. Mas a verdade é que continuamos na mesma, sem sair da “cepa torta”. Pedimos reunião com sua excelência, o Presidente da República, e não obtivemos resposta. Pedimos reunião com o primeiro-ministro, e somos “ignorados com sucesso”, uma vez que o mesmo continua sem querer reunir com os representantes dos estudantes, delegando essa responsabilidade no colega que tutela a pasta do Ensino Superior. E quando se pensava que ninguém iria aceder aos nossos pedidos, o sr. ministro que tutela o Ensino Superior, que andava desaparecido há muito tempo, acede ao nosso pedido de reunião e aceita fazê-lo na margem sul do Tejo, na FCT-UNL.

Acredito que tenha acedido genuinamente ao nosso pedido, mas de facto não foi o que pareceu. Reunião marcada para as 9h da manhã, e o ministro chega atrasado 15 minutos. Para meu espanto, ainda refere que tem de sair às 10h30 em ponto, uma vez que já tem outros compromissos assumidos e que não se pode atrasar. E, de facto, aconteceu mesmo. Com sete pontos na ordem de trabalhos da reunião, ainda apenas tinham sido abordados três deles, e às 10h30 em ponto o sr. ministro fecha o livro e levanta-se para sair.

De todos os temas incluídos, apenas abordamos o Alojamento Académico, a harmonização do regime de taxas e emolumentos, e a redução de vagas nos grandes centros urbanos. Apesar de tudo, aguardava com alguma expectativa as respostas que tinham para nos dar. No entanto, “he did it again!”.

As respostas aos nossos principais problemas ficaram por dar. Mais precisamente, no que diz respeito ao alojamento, são necessárias medidas capazes de dar resposta ao problema no imediato, e mesmo com os estudantes a apresentar soluções (sim, porque isto não é só fazer barulho e reivindicar só porque sim, sem apresentar medidas e soluções construtivas), o sr. ministro ouvi e não teceu grandes comentários. Chegou ainda a dizer que os estudantes nem sequer têm de se pronunciar sobre a temática da redução de vagas nas instituições de Lisboa e Porto, mesmo quando mais uma vez apresentamos soluções e alternativas, e não o disse apenas uma vez, fez questão de dizer a segunda vez, para reforçar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto a mim, nunca me irei demitir de continuar a apresentar a visão, a estratégia e a solução para os nossos problemas e desafios. Desde o início da atual legislatura que o Ensino Superior está completamente desnorteado. Está na hora de lhe darmos um novo rumo. Está na hora de voltar a encontrar o “Norte”, porque o ensino se faz com a Academia e cá estamos e vamos estar, para contribuir para esse caminho.

Mas a paciência tem limites, e a minha está no fim.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

PUB