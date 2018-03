Uma centena de municípios portugueses participa neste sábado na Hora do Planeta, desligando a luz num gesto contras as alterações climáticas e a perda de biodiversidade.

Entre as 20h30 e as 21h30, vários municípios e monumentos ficam às escuras, acompanhando a iniciativa da organização internacional de protecção da natureza WWF, a decorrer em muitos países do mundo, uma acção simbólica para alertar para a necessidade de se mudar comportamentos em nome da defesa do planeta.

Entre os monumentos que se comprometeram a apagar as luzes estão o Cristo Rei, o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, na região de Lisboa, o Museu do Mar, em Cascais, os castelos de Guimarães, de Pombal, de Silves e de Figueira de Castelo Rodrigo, o Santuário do Sameiro e do Bom Jesus (Braga), a Casa Amarela (Viseu), a Ponte D. Maria, Convento S. Francisco (Santarém) e ou a Ponte D. Luís (Porto).

O número de autarquias a aderir a esta 11.ª edição da Hora do Planeta ainda está abaixo das 144 registadas em 2017, o maior número de sempre em Portugal, atingindo este ano 101 municípios.

Em iniciativas associadas, Lisboa e Cascais organizam passeios de bicicleta, "Pedaladas pelo Planeta", e outras acções estão programadas por todo o país, como tem acontecido nos últimos anos, como espectáculos ou jantares à luz de velas, aulas de ioga ou caminhadas.

