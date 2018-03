O português que foi ferido no ataque terrorista de sexta-feira no Sul de França está em coma induzido, "com uma situação muito reservada", revelou o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, à saída do hospital.

O jovem de 27 anos "tem uma bala alojada no cérebro, é uma situação de muita sensibilidade", disse José Luís Carneiro, em declarações à SIC Notícias.

Na sexta-feira, o Governo português chegou a anunciar a morte deste cidadão português, mas ao final da noite corrigiu a informação, atribuindo o erro à “comunicação entre as entidades envolvidas na gestão da crise no local” que terá transmitido à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e à Embaixada em Paris a informação da existência de uma vítima mortal portuguesa.

Já neste sábado, o secretário de Estado disse que na origem do erro esteve o facto de terem sido encontrados documentos do cidadão português num carro que foi roubado pelo autor do ataque.

O ataque no Sul de França provocou quatro mortos, três deles logo na sexta-feira, e um quarto esta madrugada, quando o oficial da polícia que se ofereceu para trocar de lugar com uma refém não resistiu aos ferimentos.

