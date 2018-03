O Governo decidiu ir para o terreno deitar mãos à obra, apresentando as medidas preventivas contra incêndios. A acção, disse o primeiro-ministro, António Costa, é um “gesto simbólico” daquilo que espera que venha a ser feito, de norte a sul do país: limpeza das matas e abertura de faixas de protecção aos montes isolados. “Prevenir agora, aquilo que não queremos que aconteça do Verão”, destacou, ao descer do helicóptero, em plena Serra do Caldeirão. “Vamos ao trabalho”, ordenou, e o motor da buldózer do Exército arrancou.

A operação começou esta manhã nos Vermelhos (Loulé),uma aldeia em plena Serra do Caldeirão, que foi arrasada pelas chamas no grande incêndio de 2004, que queimou quase toda a zona do interior da região. De novo, o sítio (freguesia do Ameixial) está na lista das zonas de risco. “Quando há um risco nós devemos procurar identificá-lo, mitigá-lo de forma a aumentar a segurança de todos”, enfatizou o primeiro-ministro. Para isso, o exercício deste sábado colocou no terreno em todo o território um dispositivo com cerca de 1600 militares e máquinas para abrir caminhos.

O chefe do Governo, acompanhado do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, apresentou-se preparado para pegar nas ferramentas, mas a chuva não lhe facilitou a tarefa. Saiu de botas enlameadas, a lembrar que houve mobilização geral, com duas dezenas de governantes no campo, numa jornada em defesa da floresta.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar no parque do Gerês, com uma missão semelhante. “Pela primeira vez, em muitos anos, está a haver uma consciência muito grande”, sublinhou o primeiro-ministro, referindo, a quem critica, a escassez de tempo curto para cortar o mato que há ainda para desbravar e árvores por limpar.

Leonel Pereira guarda cabras-sapadoras desde os seis anos de idade na Serra do Caldeirão, foi o centro das atenções A seu cargo tem cerca de centena e meia de animais – e faz prevenção contra incêndios todos os dias. “As cabras comem todos os dias, não distinguem domingos ou feriados.” E do que se alimentam? “Comem tudo o que seja verde.” O desafio que lhe propuseram, no âmbito das novas medidas de prevenção aos fogos, foi tomar conta de cerca de uma centena de hectares de esteva. “Ao fim e ao cabo - disse -, foi isso que sempre fiz. Mas, agora, prometeram apoio para aumentar o rebanho. Fiz a candidatura, vou esperar para ver se chega alguma coisa, com a idade que tenho [ 48 anos] só acredito quando vejo”, observou.

Na freguesia do Ameixial, no limite do concelho de Loulé com o Alentejo, a ocupação do território é de apenas 3,5 habitantes por hectare. A câmara de Loulé, entretanto, destacou do orçamento uma verba de meio milhão de euros para reforçar as medidas que o Governo anunciou. O objectivo, disse o presidente do município, Vítor Aleixo, é fazer da Serra do Caldeirão um “exemplo” da política de gestão da floresta, envolvendo a associação de produtores florestais da serra do Caldeirão e as associações de caçadores.

