A Câmara do Porto recuou na decisão de reconduzir Maria Rosário Gamboa e indicou o nome do deputado municipal do PSD, Luís Osório, para administrador não executivo da Casa da Música. Maria Rosário Gamboa, com quem o PÚBLICO tentou falar sem sucesso, fora uma escolha pessoal do ex-vereador da Cultura da Câmara do Porto, Paulo Cunha e Silva, para representar o município no Conselho de Administração (CA) da Casa da Música e a sua recondução estava garantida, mas à ultima hora o seu nome foi trocado pelo de Luís Osório.

O convite ao deputado municipal do PSD soou estranho até porque Luís Osório é um social-democrata considerado próximo do novo presidente do PSD, Rui Rio, com quem Rui Moreira se incompatibilizou pouco tempo depois de ter tomado posse como autarca. Mas o convite pode ter uma explicação: a sua indicação pode valer a Rui Moreira a maioria absoluta na Assembleia Municipal do Porto (AMP), uma vez que o movimento independente pelo qual foi eleito está apenas a um voto de obter essa marca.

Na AMP, Moreira ficou a dois votos da maioria absoluta, mas logo tratou de negociar com o PAN um acordo que lhe permitiu reduzir a diferença, assegurando os votos da deputada municipal Bebiana Cunha. Se a partir de agora passar a contar com Luís Osório, Rui Moreira consegue o pleno nos dois órgãos municipais: câmara e assembleia.

A escolha de Luís Osório, que além de ser consultor de sistemas de gestão de qualidade é o presidente do Núcleo Ocidental do Porto (NOP) do PSD, deixou o partido nervoso e foi recebido com surpresa na Casa da Música, que na sexta-feira reuniu o seu Conselho de Fundadores para escolher a administração (ver página 29) .

O convite ao presidente do NOP - o maior núcleo do PSD da cidade e onde militam Rui Rio, Pedro Duarte ou Paulo Rangel - acabou por estar na origem do adiamento do debate que o próprio Luís Osório tinha marcado para a noite desta sexta-feira. Com Osório ausente do debate por ter de estar presente na sessão da Casa da Música ao fim do dia, o vereador social-democrata na Câmara do Porto, Álvaro Almeida, que era um dos intervenientes, recusou que o debate fosse moderado pelo ex-vereador de Rui Rio, Gonçalo Gonçalves, o nome encontrado para substituir o deputado Paulo Rios que ficara retido no estrangeiro devido a uma greve da Air France, segundo relatos feitos ao PÚBLICO.

O outro convidado foi Francisco Ramos, antigo dirigente do PSD que agora dirige a Associação Cívica Porto o Nosso Movimento.

Antes da nomeação para a Casa da Música, Luís Osório fora o nome que o PSD e o Movimento Independente de Rui Moreira consensualizaram para integrar o Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Ocidental do Porto. O convite fora feito pelo vereador da Acção Social, Fernando Paulo, que preside ao Conselho da Comunidade do ACES, e Osório aceitou. Sucede que a escolha acabou por recair não sobre ele, mas sobre Sónia Veloso do Bloco de Esquerda.

Se Rui Moreira vai conseguir recrutar para o seu movimento Luís Osório, como aconteceu no anterior mandato com o líder da bancada municipal do PSD, Luís Artur, em breve se saberá. A decisão de Luís Artur em apoiar Moreira acabou por lhe custar 41 anos de militância no PSD. A poucos meses das eleições autárquicas de Outubro, Artur bateu com a porta e demitiu-se do partido na mesma altura em que o histórico Valente de Oliveira saiu. Ambos deixaram o PSD para apoiar Rui Moreira.

