A junção de vários factores meteorológico constituiu “o maior fenómeno piro-convectivo registado na Europa até ao momento e o maior do mundo em 2017”. (Relatório da Comissão Técnica Independente - incêndios de Outubro).

Fui tentar saber o que era piro-convecção. Imaginem o fogo num pinhal que arde como água a ferver; só que a água ferve a 100 graus e a lenha arde a 1000. E não foi um pinhal, foram muitos onde não havia paredes como nas panelas.

“…Nunca assisti nada assim”, “…tempestade de fogo”, “…mega incêndios”, “…turbilhão de fogo”, “…ciclone de fogo”, “…mar de fogo”, “…bolas de fogo a projectarem-se a quilómetros”, “…em 40 anos nunca vi nada disto”, ou seja, testemunhos evidentes da excepcionalidade do dia 15 de Outubro, maximizada pelas cerca de cinco centenas de ignições que ocorreram num dia de estado de alerta especial de nível vermelho. (CTI)

Perante este apocalipse now, com resina por napalm, a Comissão sublinha a descoordenação, falta de meios, falhas que poderiam ter “amenizado” os trágicos resultados. Poderiam? Com que probabilidade? Qual a plausibilidade? Qual a probabilidade de resgatar um justo que caia no Inferno por engano? Nem com Virgílio.

Cinco meses depois do mega-incêndio, as suas projecções ainda vieram chamuscar o relatório da comissão.

H. Carmona da Mota, Coimbra

Algo está mal

Na carreira docente os vencimentos auferidos pelos professores(as) encontram-se escalonados. Ou seja, o (a) professor(a) quando ingressa na carreira fica inserido(a) no 1.º escalão com determinado vencimento. Decorridos uns anos, e depois de realizada a avaliação de desempenho, progride para o 2.º escalão, e assim sucessivamente, até atingir o 10.º escalão (final de carreira).

Há bem pouco tempo o último escalão da carreira docente situava-se no 9.º. Recentemente foi criado mais um escalão que, culmina, como afirmei, no 10.º. Tenho conhecimento que existem professores (as) que não obtiveram a licenciatura ou o bacharelato – ou por desmazelo, falta de oportunidade ou incapacidade de vária ordem – mas conseguiram equivalências ao grau de bacharelato, o que foi uma coisa extraordinária!

Estes professores(as), na estrutura da anterior carreira, só atingiam (e bem) o 8.º escalão de vencimento. Estava vedado o acesso ao 9.º .Compreende-se. Parece que na nova reestruturação da carreira docente estes professores (as), que dispõem de cursos com equivalência a bacharelato, vão atingir o 10.º escalão. Como afirmava Platão ”a democracia é uma espécie de regime que confere a igualdade tanto para os iguais como para os desiguais”.

Algo está mal.

António Cândido Miguéis, Vila Real

