Centenas de milhares de pessoas, na sua maioria jovens, começam a juntar-se em Washington para dar início à marcha organizada pelos sobreviventes do tiroteio numa escola em Parkland, Miami, em Fevereiro, e que resultou na morte de 17 pessoas. Intitulada "March for Our Lives" (Marcha pelas nossas vidas), a iniciativa estende-se a várias cidades norte-americanas e a centenas de outros locais do mundo.

PUB

Com início marcado para o meio-dia de Washington (16h de Lisboa), a marcha irá terminar diante do edifício do Capitólio onde os manifestantes pretendem não só homenagear as vítimas dos homicídios em massa que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos mas também pedir a aprovação de legislação que limite o acesso às armas no país. Estão previstas intervenções de vários jovens que sobreviveram ao tiroteio de Parkland.

Mas a iniciativa não se cinge apenas à capital norte-americana. Para além dos jovens que vão sair à rua um pouco por todo o país, estão marcados eventos em mais de 800 locais em todo o mundo, incluindo Londres, Tóquio ou Bombaim.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Só em Washington são esperadas mais de meio milhão de pessoas, enquanto na marcha de Nova Iorque, se esperam pelo menos 10 mil.

A marcha contou com o apoio de várias celebridades norte-americanas, que prometeram também marcar presença. Jennifer Hudson, Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato ou Lin-Manuel Miranda são exemplos. Outros, como Oprah Winfrey, George Clooney ou Steven Spielberg, doaram 500 mil dólares (mais de 400 mil euros) cada para a organização da iniciativa.

Donald Trump não vai assistir à marcha. Na noite de sexta-feira, o Presidente norte-americano deixou Washington para se deslocar ao seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida. De acordo com a imprensa americana, não há qualquer acção pública marcada na agenda de Trump.

PUB