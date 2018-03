Um homem desapareceu neste sábado no mar, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, cerca das 7h20, estando a Marinha a coordenar uma operação de busca, disse à Lusa fonte oficial.

PUB

Segundo o porta-voz da Marinha, comandante Fernando Pereira de Fonseca, no local encontram-se elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos.

"Esteve também um helicóptero da Força Aérea a sobrevoar a zona cerca de uma hora e meia", disse, acrescentando que está previsto para breve o regresso do meio ao local.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O comandante referiu que as buscas decorrem na zona do molhe Sul do Porto da Póvoa de Varzim.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado pelas 7h20 e no local encontram-se meios da Póvoa do Varzim, de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

PUB