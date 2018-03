No país do “fogo e fúria” ocorreram nos últimos dois anos dois dos maiores massacres jamais observados. As armas de fogo já são mais numerosas do que os habitantes. Enquanto se tenta desencorajar o crime com a pena capital, a promoção das armas continua. Entretanto a Marcha pelas Nossas Vidas, dos alunos de Parkland, foi realizada ontem em Washington