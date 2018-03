Lina Nertby Aurell é politóloga e trabalhou como consultora. Mia Clase é socióloga e trabalhou como publicitária. Quando se tornaram mães, estas amigas decidiram aprofundar o seu interesse pela inter-relação entre nutrição e saúde, passando por questões como o fair trade e a indústria alimentar, a sustentabilidade e a ecologia.

Food Pharmacy Foto Arte Plural Edições

18,80

"Assim que a Ninni e o Ludde nasceram, apercebemo-nos de que não somos imortais", escrevem. Esta é a versão reduzida da história de Lina e Mia, que se conheceram aos 13 anos numa altura em que nada sabiam sobre flora intestinal ou inflamações crónica. "Estávamos ocupadas com as coisas importantes da vida, como bolos de chocolate, rapazes, cavalos e Whitney Houston", escrevem no blogue Food Pharmacy, que agora chega a Portugal em formato livro (Arte Plural Edições), um guia de boas práticas alimentares onde falam sobre bactérias boas e más, como reconfortar o corpo sem açúcar, a escolha de gorduras apropriadas, os alimentos anti-inflamatórios — e apresentam receitas amigas do intestino, para uma dieta saudável.

Neste livro abordam aquilo que aprenderam após dois anos de publicações no blogue. "Sabemos agora que a flora intestinal tem uma enorme influência na forma como nos sentimos. Sabemos que é constituída por bactérias boas e também por bactérias más potencialmente causadoras de doenças", sublinham, antes de brindarem com um shot criado por Stig Bengmark, durante mais de duas décadas professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lund e chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital Universitário de Lund — que dedicou o resto da sua vida a investigar como propiciar a melhor flora intestinal possível.

Foto

Stig bebe-o uma a duas vezes por dia: 1dl de sumo à escolha, uma colher de sopa de curcuma (o favorito número um da Food Pharmacy), 1/4 de colher de chá de pimenta preta em pó, uma colher de chá de canela em pó, uma pitada de cravo-da-índia, uma colher de sopa de vinagre de sidra, uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de sumo de limão. Saúde!

Foto Lina e Mia Andreas Lind

Ser saudável pode ser fácil e delicioso

"Ser saudável pode ser fácil e delicioso? A resposta é sim." Com mais de 100 receitas ("acredite, são mesmo saudáveis"), o livro "A vida é Yämmi" (Porto Editora) propõe ideias apetitosas e simples de executar para o dia-a-dia.

A vida é Yämmi Foto Porto Editora

17,70 euros

Por onde começar? Talvez pela leitura dos "dez princípios para uma vida mais saudável" (o primeiro: "Não saia de casa sem um bom pequeno almoço") ou pela aquisição de alguns dos elementos que compõem o "kit essencial saudável" (no frigorífico, na despensa e no trabalho). Todas as receitas foram elaboradas a pensar na marca Yämmi, sendo, no entanto, compatíveis com todos os robots de cozinha de última geração.

