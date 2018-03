“Os investidores chineses têm-se mostrado mais interessados no novo terminal de Sines, mas também no do Barreiro”, garantiu a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, em entrevista à TSF/Dinheiro Vivo, publicada este sábado.

PUB

Questionada sobre que grupo chinês está interessado nos portos nacionais, designadamente de Leixões e Sines, a governante respondeu que o Executivo tem tido “manifestações de interesse de grandes operadores mundiais e também de investidores que não têm um percurso na área portuária, mas que têm interesse nas áreas relacionadas com os portos, principalmente para os portos de Sines, Lisboa e Leixões”.

Além disso, acrescentou Ana Paula Vitorino, “temos tido grupos do Norte da Europa que pretendem instalar-se em Portugal e que estão a começar a analisar o mercado, porque acham que este pacote de investimento nos portos vai criar oportunidades não só na actividade portuária mas em todas as actividades conexas: logística, indústria da transformação”. Já quanto aos nomes dos interessados, “os privados, quando quiserem anunciar, anunciam”, respondeu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o que a ministra do Mar se compromete, desde já, é com a data: “em 2022 ou 2023, dependendo do que sair da avaliação de impacto ambiental, teremos o novo terminal do Barreiro”, afirmou à TSF/Dinheiro Vivo.

E, como já tinha dito na ida esta semana ao Parlamento, a ministra afirmou que a infra-estrutura portuária a nascer no Barreiro “não é só um terminal de contentores, mas um terminal multiusos que poderá fazer o suporte em termos de movimentação portuária de toda a actividade económica que implique transporte marítimo”.

A Sul, em Sines, a tutela está a renegociar “a ampliação do terminal existente” com os concessionários PSA, de Singapura e, ao mesmo tempo, no novo terminal, o Vasco da Gama, está a decorrer “a avaliação de impacto ambiental”. Sobre este novo terminal, Ana Paula Vitorino adianta: “conto que neste ano possamos lançar o concurso para a construção e operação” da infra-estrutura que irá complementar Sines.

PUB