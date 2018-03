Stephen Curry regressou na sexta-feira à competição, no triunfo caseiro dos Golden State Warriors frente aos Atlanta Hawks (106-94), em jogo da Liga Norte-Americana de basquetebol (NBA), mas voltou a lesionar-se, 25 minutos depois.

No seu primeiro jogo desde 9 de Março, Curry, depois de recuperar de uma lesão no tornozelo direito, assinou 29 pontos, mas acabou por sofrer uma entorse no joelho esquerdo no terceiro período, na sequência de um choque com o companheiro de equipa JaVale McGee, na luta por um ressalto.

Além de Curry, os campeões da NBA, a três semanas do início dos playoffs, contam ainda com as ausências de Kevin Durant, lesionado numa costela, e Klay Thompson, que fracturou um dedo.

Os Warriors ocupam o segundo lugar da conferência Oeste (54-18), atrás dos Houston Rockets (58-14).

Também na sexta-feira, os Cleveland Cavaliers, sem o seu treinador Tyronn Lue, que deixou temporariamente o comando da equipa por motivos de saúde, venceram em casa os Phoenix Suns, por 120-95, com 27 pontos de LeBron James e 20 de Kevin Love.

