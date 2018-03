O tenista suíço Roger Federer anunciou este sábado, após a eliminação na segunda ronda do Masters 1000 de Miami, que lhe valeu a liderança do ranking mundial, que não irá participar, tal como em 2017, nos torneios de terra batida.

"Decidi não jogar a temporada de terra batida", disse Federer, que cederá ao espanhol Rafael Nadal o estatuto de líder do ranking mundial, após a inesperada derrota frente a Thanasi Kokkinakis, 175.º do mundo, por 3-6, 6-3 e 7-6 (7-4), em duas horas e 24 minutos.

Campeão em Miami em 2005, 2006 e 2017, Roger Federer, 36 anos, necessitava de chegar, pelo menos, aos quartos-de-final do torneio para manter o número um do ranking mundial. "Depois deste jogo, mereço-o. É o que eu sinto", referiu Roger Federer, após a derrota na sua estreia em Miami frente Thanasi Kokkinakis, de 21 anos, que vai disputar uma vaga nos oitavos de final frente ao espanhol Fernando Verdasco, 39.º da hierarquia.

Com o anúncio da ausência na temporada de 2018 de terra batida, tal como em 2017, Roger Federer desfez as dúvidas quanto à sua participação em Roland Garros, confirmando a ausência do torneio francês, que venceu em 2009 e no qual não participa desde 2015.

