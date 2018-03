A exibição voltou a ser sofrível, mas Portugal cumpriu neste sábado o seu objectivo e, pelo segundo ano consecutivo, vai disputar o play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, a principal divisão da Rugby Europe – o adversário será a Alemanha. Na Polónia, a selecção portuguesa apenas necessitava de garantir a conquista do ponto de bónus defensivo (derrota por menos de oito pontos), mas no início da segunda parte chegou a ter 15 pontos de desvantagem (25-10). No entanto, com dois ensaios nos últimos 10 minutos, os Lobos asseguraram o triunfo em Lodz (25-27) e a vitória no Rugby Europe Trophy 2017-18.

Com uma equipa extremamente jovem – apenas dois dos titulares tinham mais de 25 anos -, composta apenas por jogadores que competem em Portugal e com muitas baixas nas linhas-atrasadas, o resultado da equipa portuguesa foi, à semelhança do que tinha acontecido nas últimas partidas contra a Suíça e a Moldávia, melhor do que a exibição.

Classificação 1.º Portugal – 22 pontos (5 jogos)

2.º Holanda – 19 pontos (5 jogos)

3.º Suíça – 10 pontos (5 jogos)

4.º Rep. Checa – 8 pontos (4 jogos)

5.º Polónia – 7 pontos (5 jogos)

6.º Moldávia – 1 ponto (4 jogos)

O início da partida até mostrou uma selecção nacional autoritária e com boa atitude. Nos primeiros minutos, Portugal superiorizou-se de forma clara aos polacos, mas rapidamente se percebeu que os erros teriam um custo elevado: aos 6’, na sequência de mau controlo de bola do jovem abertura Jorge Abecasis, os polacos chegaram ao ensaio na primeira vez que entraram na área de 22 metros portuguesa.

A reacção dos Lobos foi, no entanto, positiva. Uma dúzia de minutos depois, José Rodrigues reduziu na conversão de uma penalidade (7-3) e, quase de imediato, após um bom trabalho do “pack” português, Salvador Vassalo fez o primeiro ensaio de Portugal (7-10). Porém, com a vantagem a equipa liderada por Martim Aguiar eclipsou-se. Com mais posse de bola, a Polónia passou a jogar no meio-campo português e aproveitando os erros do adversário, chegou ao intervalo na frente após converter duas penalidades (13-10).

O pior, todavia, ainda estava para vir. Com uma entrada desastrosa na segunda parte, Portugal sofreu dois ensaios muito consentidos pela defesa e, num ápice, a selecção nacional ficava com 15 pontos de desvantagem (25-10). Virtualmente, a Holanda era a vencedora do Rugby Europe Trophy 2017-18.

Encostados às cordas, os Lobos ganharam novo fôlego com uma grande jogada individual de Manuel Queirós, que terminou no segundo ensaio português (25-15). Pouco depois, uma agressão de um jogador polaco foi penalizada com cartão vermelho. Porém, em superioridade numérica, Portugal atacava com mais coração do que cabeça e não conseguia ultrapassar a defesa polaca.

Porém, a cerca de 10 minutos do final, a equipa portuguesa foi feliz: Gonçalo Uva interceptou um passe ainda no meio campo português, correu mais de 40 metros e assistiu Tomás Appleton para o terceiro ensaio nacional. Mesmo a perder (22-20), Portugal respirava de alívio ao ficar dentro da margem que garantia o indispensável bónus defensivo.

Com mais tranquilidade e aproveitando a quebra física dos polacos, os Lobos conseguiram a partir daí controlar a partida e na bola de jogo o jovem Rodrigo Freudenthal fez, na sua segunda internacionalização, o segundo ensaio por Portugal, garantindo à selecção portuguesa a vitória (25-27) e um lugar no play-off de promoção ao Rugby Europe Championship 2019, que será disputado em Abril na Alemanha.

