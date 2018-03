Um grupo de adeptos desencantados com a monotonia do futebol no país onde vivem discute num fórum online a possibilidade de criar um clube para participar nas competições amadoras; cinco anos depois conseguem atingir o principal escalão, mas a irreverência do projecto provoca mal-estar e, após duas épocas entre a elite, o sonho chegou a um final abrupto. Há precisamente um ano, o Planisférico contava a história da ascensão do FC Krumkachy, que representava uma lufada de ar fresco no futebol da Bielorrússia. O clube de Minsk chegou a sonhar com a qualificação para as provas europeias, mas agora foi impedido pela federação de inscrever-se na Liga bielorrussa e enfrenta uma escolha difícil: continuar na III Divisão ou, simplesmente, acabar.

Num curtíssimo comunicado, a Federação Bielorrussa de Futebol (ABFF) sentenciava, no início da semana, o impedimento do FC Krumkachy de competir no principal campeonato do país. Em resposta a um recurso do clube, o organismo federativo reiterava que não eram cumpridos os requisitos de licenciamento e, por isso, a consequência era a exclusão das competições profissionais. “Esta decisão é definitiva e inapelável”, concluía o comunicado da ABFF.

Há várias versões sobre os motivos que levaram a esta exclusão. A oficial é que o FC Krumkachy não entregou toda a documentação necessária para obter o licenciamento, nomeadamente as declarações de ausência de dívidas a jogadores. Mas no clube refutam essa acusação: “Entregámos alguns documentos antes do fim do prazo e tínhamos um mês para entregar os restantes. Duas semanas depois, a ABFF disse-nos que não tinha recebido nada e que não teríamos acesso ao licenciamento”, disse ao PÚBLICO uma fonte com conhecimento do processo.

Após duas temporadas no primeiro escalão do futebol bielorrusso, o FC Krumkachy sobrevivia com dificuldades financeiras – o clube era o único do campeonato que fazia questão de não receber financiamento do Estado e as dívidas foram-se acumulando. “Devíamos cerca de 300 mil dólares. Havia quem pensasse que o clube não ia resistir, mas encontrámos um investidor que, a meio de Fevereiro, saldou um terço desse valor. Mas depois veio a decisão da ABFF e deixou de fazer sentido para o investidor regularizar as restantes dívidas”, lamentou o mesmo elemento.

“Eles viam-nos como um problema, porque só acreditam nos clubes apoiados pelo Estado. Há uma frase na Bielorrússia: ‘O dinheiro gosta do silêncio’. E o FC Krumkachy era um clube muito ‘barulhento’. Essa foi uma das razões para a ABFF nos matar. Querem silêncio e corrupção no nosso pântano futebolístico”, apontou a fonte do emblema de Minsk. Entre os adeptos do FC Krumkachy insinua-se que o lugar na Liga bielorrussa deixou de pertencer ao clube porque foi comprado pelo Torpedo Minsk, terceiro classificado no segundo escalão, que acabou promovido administrativamente dada a exclusão decidida pela ABFF.

Isolado no panorama do futebol bielorrusso – não houve qualquer manifestação de solidariedade de outros clubes – o FC Krumkachy enfrenta o abismo: o terceiro escalão é a opção que resta para continuar a competir, mas a prova terá início em Abril e há pouco tempo para preparar uma equipa. A alternativa será fechar portas e abdicar definitivamente do sonho.

Na Liga bielorrussa, cuja primeira jornada está marcada para o próximo fim-de-semana, será, como de costume, o BATE Borisov contra o resto do mundo. E, com 12 títulos consecutivos, as probabilidades estão do lado do campeão.

Planisférico é uma rubrica semanal sobre histórias de futebol e campeonatos periféricos.

