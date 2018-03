João Maria Pontes e Hugo Espírito Santo – a dupla portuguesa que está competir no 1.º Campeonato do Mundo de Pares de Pitch&Putt (World Pairs Championship) – mantiveram o segundo lugar da classificação após a segunda jornada hoje realizada no Las Palmeras Golf Sport Urban Resort, na ilha de Gran Canária, Espanha.

Ontem (sexta-feira), no fim da primeira volta, os portugueses estavam empatados com mais quatro formações na vice-liderança, agora têm apenas a seu lado os espanhóis Ricardo Barroso/Marcial Dominguez, mas a desvantagem para os novos líderes – os locais Raúl Toca/Jaime Herrera – subiu de uma para cinco pancadas.

Depois de no primeiro dia se ter jogado em Fourball/Better Ball, no segundo jogou-se na modalidade de Canada Cup (a soma dos dois resultados individuais em stroke play), com a dupla convocada pela Federação Portuguesa de Golfe a perfazer 109 pancadas – Pontes marcou 54 e Espírito Santo 55 (o par do campo é 54). Soma um total de 156 (-6).

Foi o segundo melhor resultado do dia entre as 79 equipas em competição, mas poderia ter sido bem melhor se não se tivessem ido abaixo nos últimos buracos. Vinham em alto nível, com 5 abaixo do par no conjunto, quando ambos marcaram bogeys nos buracos 15 e 16 e ainda um duplo bogey no 17 (por Espírito Santo).

Raúl Toca/Jaime Herrera foram os melhores com 104 (51-53), o que lhes permitiu descolarem do quinteto dos segundos classificados rumo ao primeiro lugar com um total de 151 (-11). E amanhã integram o último grupo a sair, pelas 12h07 locais, juntamente com o par português, numa jornada final em foursomes (uma só bola, pancadas alternadas).

“Iremos pressioná-los”, afiança Espírito Santo, acrescentando: “Nos primeiros nove buracos temos bons scores e é possivel recuperar algumas pancadas e eles podem vacilar. Vamos sem receios, temos jogo para vencer esta competição. O foursomes não nos mete medo porque estamos muito consistentes os dois.”

Os líderes do primeiro dia, os espanhóis José Rodriguez/Ignacio Sintes (46 a abrir), assinalaram hoje 112 pancadas caindo para o quarto lugar, com 158. Quanto a Ricardo Barroso/Marcial Dominguez, que partilham o segundo lugar com os portugueses, apresentaram os mesmos resultados destes últimos, ou seja, 47-109.

