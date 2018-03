Djokovic ainda está no início do longo e íngreme caminho para o topo

O regresso de Novak Djokovic à sua melhor forma está a ser longo e penoso. Em Miami, o ex-número um mundial somou a terceira derrota consecutiva, diante de um Benoit Paire que soube aproveitar a falta de confiança do adversário, ainda à procura das melhores sensações no court. Em especial no serviço, gesto que Djokovic teve de alterar, após a lesão no cotovelo direito que o afastou da competição durante os últimos seis meses da época passada.

Paire, actual 47.º no ranking mundial, somou quatro breaks nos 10 jogos de serviço adversário, para vencer, com os parciais de 6-3, 6-4. Djokovic ainda mantém o mesmo espírito competitivo e recuperou de 2-4 no segundo set, mas cederia o serviço por uma última vez, em branco, pondo fim a uma série de 16 encontros ganhos no torneio. “Sinto que comecei bem o encontro, os primeiros seis jogos mas, depois, fiquei sem energia. Ele estava a servir bem e eu não consegui ‘quebrá-lo’. Foi tudo muito rápido”, afirmou Djokovic.

Convém recordar que este é somente o terceiro torneio que disputa desde Wimbledon, em Junho de 2017. E à chegada ao Miami Open, onde é o recordista com seis títulos conquistados (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), o sérvio de 30 anos revelou que só desde o último domingo é que começou a bater na bola sem dores.

“Estou a tentar, mas não está a correr bem. Não me sinto bem quando jogo assim. Claro que quero jogar tão bem quanto sei que posso, apenas é impossível neste momento. Sei que não posso ser a pessoa e o jogador que era ontem. Tenho de continuar a treinar-me, evoluir, tentar melhorar o meu jogo. As circunstâncias em que estive nos dois últimos anos foram muito exigentes, mas não sou o único a passar por isso. Há lesões piores por que passam os jogadores, por isso, não quero estar aqui a queixar-me dos meus últimos anos”, explicou Djokovic, que tinha perdido os dois encontros anteriores: nos oitavos-de-final do Open da Austrália (frente a Hyeon Chung) e na estreia em Indian Wells (Taro Daniel) – uma série de três derrotas consecutivas que não lhe acontecia desde o final de 2007, quando tinha apenas 20 anos. Poucos meses depois, no Open da Austrália, conquistaria o primeiro de 12 títulos do Grand Slam.

Derrotas na primeira ronda em dois Masters 1000 consecutivos é mesmo algo de inédito na carreira do tenista que, por quatro vezes, alcançou o “Sunshine Double”: triunfar em Indian Wells e Miami no mesmo ano. “Não iria para o court se não acreditasse que podia ganhar. Não estaria aqui se não estivesse a tentar. Tenho a liberdade de escolher se quero jogar ou não. Adoro este desporto e há muitas pessoas aqui que me apoiam. Agradeço-lhes mas, infelizmente, não estou no nível que eu gostaria que elas me vissem. Mas é o que é, a vida continua”, frisou o tenista que ocupou o primeiro lugar do ranking durante 223 semanas.

Continua por saber-se se Djokovic vai regressar à competição no dia 15 de Abril, no Torneio de Monte Carlo, que abre a época europeia de terra batida.

Neste domingo, João Sousa (80.º) vai discutir a passagem aos oitavos-de-final do Miami Open com o norte-americano Jared Donaldson (49.º), adversário que nunca defrontou no circuito profissional.

