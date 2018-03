A selecção peruana de futebol venceu na sexta-feira a Croácia, por 2-0, com um golo de André Carrillo, enquanto o ex-FC Porto Miguel Layún "bisou" no triunfo do México frente à Islândia, por 3-0, em jogos particulares.

PUB

Em Miami, nos Estados Unidos, o extremo emprestado pelo Benfica aos ingleses do Watford deu vantagem ao Peru, aos 12 minutos, enquanto Edison Flores fixou o resultado final, aos 49.

A selecção sul-americana ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão de Yoshimar Yotún, aos 74 minutos, numa altura em que já estava em campo o avançado do Vitória de Guimarães Paolo Hurtado, que substituiu o autor do segundo golo, aos 67.

PUB

Já na Califórnia, em Santa Clara, o México venceu a Islândia por 3-0, com dois golos do actual defesa do Sevilha Layún, que alinhou até Dezembro no FC Porto, aos 64 e 90+1 minutos, depois de Fabián ter inaugurado o marcador, aos 37.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os jogadores dos "dragões" Diego Reyes e Jesús Corona foram titulares no "onze" de Juan Carlos Osorio, que apostou no benfiquista Raúl Jiménez para a segunda parte e deixou o "azul e branco" Hector Herrera no banco.

Na segunda-feira, a selexção mexicana vai defrontar a Croácia, enquanto a peruana vai enfrentar a Islândia.

O México integra o Grupo F do Mundial 2018, juntamente com Alemanha, Coreia do Sul e Suécia, enquanto o Peru vai defrontar Dinamarca, França e Austrália no Grupo C. Islândia e Croácia vão defrontar-se no agrupamento D da competição, que tem ainda Argentina e Nigéria.

PUB