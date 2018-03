Nos tempos de Shakespeare, os homens faziam todos os papéis nas peças. Até os femininos. Esta sexta-feira, foi anunciado que Margot Robbie, a actriz australiana que foi este ano nomeada para um Óscar de Melhor Actriz por Eu, Tonya, está a preparar uma série de antologia de dez episódios com adaptações contemporâneas das peças do autor britânico, isto sob uma perspectiva feminina. Cada episódio reflectirá a sociedade australiana e global dos dias de hoje.

PUB

Robbie vai ser uma das produtoras executivas através da LuckyChap, a produtora que fundou com o marido em 2014 para dar mais visibilidade a histórias contadas por e sobre mulheres. A notícia foi dada esta sexta-feira pelo jornal britânico The Guardian, que adiciona que será uma co-produção da ABC, a Australian Broadcasting Corporation e que tem como objectivo mostrar a diversidade cultural do país, com argumentistas vindas de diferentes áreas e culturas que existem na Austrália.

Este tipo de actualização de Shakespeare para o presente não é nada de novo, quer se mantenham os diálogos como foram escritos originalmente ou não. Há exemplos como o também australiano Baz Lurhmann e o seu Romeu + Julieta, de 1996, Gil Junger e 10 Coisas que Odeio em Ti – baseada em A Fera Amansada –, de 1999, ou Michael Almereyda e Hamlet 2000, no ano que lhe dá parte do nome, entre muitos outros exemplos.

PUB

A série, ainda não tem nome, nem há informações sobre quando e como estará disponível internacionalmente. Nowhere Boys, por exemplo, outra série da ABC onde tem trabalhado Giula Sandler, que segundo o Deadline é a criadora desta nova série e vai escrever o guião de um dos episódios, está disponível em Portugal através do Netflix.

PUB