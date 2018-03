A Europa está desenhada no chão. É um jardim de pregos, sobre o qual se caminha com dificuldade e em que qualquer queda se revelará dolorosa. No meio dos pregos, lá irrompem umas flores que prometem, o tempo todo, algo melhor. Sobre o jardim, algumas cadeiras e uma mesa eleita como espaço privilegiado para decorrerem encontros e negociações. Sweet Home Europa, peça escrita pelo dramaturgo italiano Davide Carnevali e encenada por João Pedro Mamede, no Teatro Nacional Dona Maria II, Lisboa, até 27 de Março, é um texto em que não interessa nem quando nem onde acontece. Desde que, na verdade, tenha lugar na Europa.

De passagem por Lisboa para assistir à sua peça interpretada por João Pedro Mamede, João Vicente e Isabel Costa, assim como participar no lançamento da tradução portuguesa do texto por Tereza Bento, Carnevali encontrou-se com o PÚBLICO, começando por elogiar o trabalho cenográfico de Ângela Rocha e as opções do encenador, ao criarem, desde o primeiro instante, “uma sensação de instabilidade, desconforto e inquietude”.

Sweet Home Europa coloca em palco um continente em crise de identidade e sem saber bem como sobreviver enquanto território de uma cultura com uma origem comum. Mas parte, antes de mais, da própria história de Davide Carnevali. Se hoje a sua actividade teatral se divide sobretudo entre Berlim e Barcelona, desde 2005 que o seu estado permanente é o de “imigrante privilegiado”, como se define, uma vez que o seu “exílio é cultural e vinculado a uma possibilidade de poder realizar mais satisfatoriamente” as suas aspirações artísticas. E isto porque quando deixou Itália fê-lo depois de chegar à constatação de que não conseguiria viver no seu país dedicando-se à escrita teatral.

“Há muito poucos teatros em Itália interessados em acolher a nova dramaturgia”, diz. “Isto para mim era muito claro. Já levava alguns anos a trabalhar lá, mas sabia que se queria continuar a estudar e a conhecer coisas novas teria de partir.” Chegado a Barcelona no período pré-crise, altura em que os teatros dispunham de verbas suficientes para apresentar muitas das grandes produções europeias – em particular da Alemanha –, encontrou também uma agitação cultural intensa que se estendia a uma prolífera tradução e publicação em catalão de textos dramatúrgicos contemporâneos. “Isso deu-me a possibilidade de ler e estudar novos autores a que antes não tinha acesso”, comenta.

Passados alguns anos, decidiu rumar a Berlim, por se tratar daquele que considera ser “provavelmente o centro mais interessante de produção” do teatro europeu, tanto a nível de qualidade quanto de quantidade de propostas. Após o primeiro ano na Alemanha, em 2009 ou 2010, Carnevali começou a escrever Sweet Home Europa, com a certeza de que queria tratar de temáticas como “a integração, o choque de culturas e a imigração”. Sob a influência do teatro alemão, admite, foi reflectindo sobre um choque cultural e linguístico evidente para um mediterrânico, ainda que o texto tenha sido cuidadosamente mantido num ambiente que pudesse servir diferentes contextos e distintas épocas históricas.

“Se o texto continua a ser actual e a fazer-se em vários países”, diz em relação a uma peça que foi apresentada pela primeira vez em 2011 na Schauspielhaus de Bochum, “é precisamente porque tudo o que se está a passar agora também antes se passou e provavelmente continuará a passar-se se não mudarmos a nossa maneira de pensar e a nossa política a nível cultural. Continua a ser actual, parece-me – desgraçadamente, diria.”

Passado e presente

Colocando a Europa no centro do seu discurso, Sweet Home Europa é permeável a uma série de perspectivas diferentes sobre as relações de poder, que tanto encontramos no modo como os Estados desembainham argumentos e os esgrimem entre si – desde as constantes referências ao passado como tentativa de humilhação do outro – como na forma como os privilégios de género ou condição social são usados de forma desavergonhada. Por todo o lado, a germinar quase sem limites, um domínio baseado no poder económico e até mesmo linguístico exercido sobre aqueles que têm na retaguarda economias menos robustas. “Também dentro de uma mesma cultura existe este desequilíbrio entre poderes”, reforça Davide Carnevali, “e se não somos capazes de vê-lo então é porque não somos capazes de fazer uma autocrítica enquanto sociedade. E se não somos capazes desse gesto de autocrítica, a Europa vai com os porcos.”

Carnevali cita o pensador alemão Walter Benjamin como uma referência fundamental na escrita de Sweet Home Europa, em parte porque na sua obra, acredita, “o presente volta a abrir constantemente o passado”. A partir dessa noção crítica desenvolvida por Benjamin, o criador italiano foi reflectindo sobre a História como narrativa dos vencedores e na “responsabilidade enorme com respeito ao passado em que temos obrigação de devolver a voz aos vencidos e de nos redimir vendo o que realmente aconteceu”. Defende, por isso, que é o olhar crítico e desassossegado para a própria História que pode alavancar a mudança e reconhecer que “esta cultura europeia que nos trouxe muitos benefícios” se fez “às custas de 80% do resto do mundo que está a padecer dos danos que lhes provocámos”. Ou seja, o fechamento de fronteiras à imigração é uma negação grosseira desse passado colonialista.

A sobrevivência da Europa, acredita o dramaturgo italiano, depende da aceitação das diferenças culturais, sociais e económicas entre os vários países. O não-reconhecimento das diferenças como algo de enorme potencial e a falha em construir uma identidade multicultural, significará, na sua opinião, um atalho para que “tudo isto vá correr mal”. Outro possível atalho será sempre o da falência da ideia de representatividade – quando os cidadãos deixam de se reconhecer nos governantes eleitos e se sentem traídos pelo voto e pela democracia. Se Carnevali aponta Berlusconi, em Itália, como alguém que soube personificar em meados de 90 a ilusão de que todos “vivemos ou podemos viver como se fôssemos ricos”, aponta o dedo ao actual “governo central espanhol, que nada tem de democrata e está ao serviço de uma monarquia ali colocada por Franco”, numa crítica aos acontecimentos recentes na Catalunha.

A representação, substantivo tão caro à política quanto ao teatro, devia lembrar-nos de que alguém se responsabiliza por quem está ausente. Age e fala em nome de terceiros. Esvaziada dessa dimensão ética, frisa o autor, a representação transforma-se apenas num jogo sem substância. E de regras opacas e vencedores anunciados.

