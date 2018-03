A actual fragmentação das respostas na área das drogas e nas dependências poderá conhecer esta sexta-feira novos desenvolvimentos com a discussão, no Parlamento, dos diferentes projectos de resolução do PCP, do BE e do PAN que se uniram na defesa da recriação de uma estrutura que aglutine todas as competências na área, do planeamento à intervenção no terreno. A ideia é, seis anos depois de uma experiência que todos reconhecem ter falhado, voltar a retirar os serviços da alçada das administrações regionais de saúde (ARS).

Descontadas algumas nuances, o que os diferentes partidos recomendam ao Governo é assim uma espécie de regresso ao modelo que vigorou até ao início de 2012, em que o extinto Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) aglutinava todas as responsabilidades, do desenho das políticas ao tratamento e à reinserção, passando pela prevenção e pela redução de danos associados às dependências da droga e do álcool. Dotado de autonomia técnica e financeira, o IDT conseguiu, à boleia também da descriminalização do consumo, erguer o chamado “modelo português” - internacionalmente apontado como exemplo a seguir.

“O que o PCP defende é que a resposta aos problemas das dependências volte a ser integrada em todas as suas vertentes, de forma a garantir respostas uniformes, coordenadas por uma única entidade, sob pena de o famoso ‘modelo português’ deixar pura e simplesmente de existir”, enunciou ao PÚBLICO a deputada comunista Carla Cruz.

Do BE, Moisés Ferreira refere-se à actual fragmentação dos serviços e à respectiva degradação das respostas (que levou, aliás, à demissão de vários coordenadores na região Norte e a um aumento generalizado das listas de espera, nomeadamente nos serviços de alcoologia) para lembrar que o que urge é “encontrar um novo modelo, uma nova estrutura que, mais ou menos verticalizada, garanta a articulação e a integração das respostas no terreno”.

No final de 2011, recorde-se, a reboque das medidas de austeridade, o Governo liderado por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, extinguiu o IDT, criando em seu lugar o actual Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (SICAD). As respectivas competências foram consequentemente pulverizadas entre a nova direcção-geral e as cinco ARS. Na prática, o SICAD ficou reduzido às suas funções de planeamento e monitorização, tendo as ARS absorvido tanto os técnicos do IDT como as competências no tratamento. Em cada uma destas estruturas foi criada uma Divisão de Intervenção nos Comportamentos Adictivos e nas Dependências (DICAD) e os Centros de Respostas Integradas (CRI) substituíram os antigos centros de atendimento a toxicodependentes.

Em resultado disso - e também porque a integração nas ARS se ficou pelos “aspectos administrativos”, segundo os profissionais do sector -, os serviços passaram a ter uma coordenação “bicéfala e muito fragmentada”. O que levou a uma degradação das respostas aos utentes e ao abandono de um padrão assistencial simétrico e consistente e aumentou a desmotivação dos profissionais, ao ponto de, tal como o PÚBLICO noticiou em Novembro, os 13 coordenadores dos serviços da região Norte, agastados com a situação de “ingovernabilidade” criada, terem apresentado a demissão. Este cenário sombrio fora já traçado em Janeiro do ano passado, quando o chamado Grupo de Aveiro reuniu cerca de 650 assinaturas de profissionais da área para reivindicar, junto do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o regresso ao modelo antigo, isto é, a aglutinação numa única organização de todas as competências na área dos comportamentos adictivos, da definição de estratégias à operacionalização das políticas e ao tratamento dos utentes.

Recomendações levantam dúvidas Há meses à espera de uma decisão do Governo quanto ao novo modelo organizativo para os comportamentos adictivos, os profissionais dos serviços foram surpreendidos com uma deliberação do Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM), aprovada em Fevereiro pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que parece apontar para um aprofundamento do actual modelo de integração dos serviços nas administrações regionais de saúde (ARS). O CNSM recomenda, por exemplo, que sejam retomados, de modo prioritário, os grupos de trabalho nas ARS para que sejam encontradas “novas formas de integração, articulação e comunicação entre as várias redes e serviços”. E sublinha que os programas no terreno devem ser desenvolvidos e coordenados ao nível de cada ARS, devendo a coordenação de políticas nestas áreas ser repartida entre a Direcção-Geral de Saúde, o SICAD, a Direcção do Programa Nacional para a Saúde Mental e as Coordenações Nacionais da Reforma do Serviço Nacional de Saúde para os cuidados de saúde primários e cuidados integrados. “Por que é que a saúde mental resolveu deliberar sobre a organização dos serviços quando no grupo de trabalho não apresentou qualquer proposta autónoma?”, questiona Emídio Abrantes, porta-voz do Grupo de Aveiro, que reúne as centenas de profissionais do sector que pediram, em abaixo-assinado, a recriação de um modelo organizativo vertical e autónomo para a área. “Onde está o segundo relatório do grupo de trabalho [que o Governo nomeou para estudar o novo modelo organizativo para a área dos comportamentos adictivos]?”, acrescentou o responsável. O PÚBLICO questionou Fernando Araújo sobre estas questões mas não obteve qualquer resposta.

O Governo acedeu a fazer o levantamento das consequências da extinção do IDT e a avaliar as condições para a criação, no âmbito da administração pública, de uma entidade que, à semelhança daquele instituto, dispusesse de total autonomia administrativa e financeira. O grupo de trabalho criado para o efeito emitiu um primeiro relatório inconclusivo quanto ao melhor caminho a seguir, apesar de os membros que o compuseram concordarem na ineficácia da integração nas ARS nos moldes actuais, após o que lhes foi pedido um segundo relatório. Este documento já foi entregue ao secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, mas as respectivas conclusões nunca foram tornadas públicas.

A decisão sobre o modelo organizativo para a área das drogas, que Fernando Araújo atirara para o início de 2018, continua assim a marinar. Numa altura em que, como aconteceu no final do ano na Unidade de Alcoologia do Centro, os serviços chegaram a encerrar por escassez de profissionais, com o consequente aumento das listas de espera, os projectos de resolução do PCP, BE e PAN comungam assim do objectivo de acelerar uma decisão.

Salas de consumo assistido e drug checking

O que o PCP recomenda é a criação de uma entidade “com quadro de autonomia administrativa e financeira que tenha como missão a coordenação, o planeamento, a investigação e a intervenção no combate à toxicodependência, ao alcoolismo e a outras dependências, que integre as vertentes da prevenção, da dissuasão, da redução de riscos e da minimização de danos, do tratamento e da reinserção social”. Os comunistas querem ainda que o Governo faça um levantamento dos “constrangimentos no acesso ao sistema de prestação de cuidados, do tratamento e da reinserção social” e contrate os profissionais em falta nos diferentes serviços.

A ampliação da rede pública de serviços na área das dependências é outra das reivindicações comunistas, a par do licenciamento e acompanhamento das respostas que existam no sector privado, com a possibilidade de celebração de contratos de convenção numa perspectiva de complementaridade. O PCP sugere, por último, que, enquanto estas respostas não avançarem, os CRI, bem como as unidades de desabituação e as unidades de alcoologia, devem manter-se autónomos.

Alertando para “os custos sérios” do actual desinvestimento e fragmentação dos serviços, o BE recomenda, além da criação do referido organismo único, que o Governo avance com as salas de consumo assistido e com os serviços de drug checking (análise de substâncias que permite ao consumidor conhecer a composição daquilo que comprou no mercado não-regulado). Os bloquistas querem, por último, que o Governo trate de estender as políticas de redução de danos às prisões.

Do lado do PAN, o deputado André Silva defende também uma “entidade especializada na intervenção em comportamentos adictivos e dependências, de âmbito nacional e verticalmente organizada, integrada no Ministério da Saúde” que seja capaz de assegurar “uma resposta pública mais eficaz e eficiente”. Isto porque conclui que só assim “é possível concretizar plenamente o direito à saúde” e uma equidade longe das actuais “assimetrias regionais” no acesso aos tratamentos que penalizam os utentes.

