No Festival P, que decorreu no passado dia 3 de Março no Hard Club, no Porto, houve tempo e espaço para conversarmos com os nossos leitores.

Ouvimos as histórias e opiniões de Francisco Cardoso Rodrigues, Maria José e Augusto Küttner de Magalhães, sobre o nosso trabalho.

Neste Reservado ao Público, tentamos perceber quem são os nossos leitores.

Subscreva o programa Reservado ao Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts.

