O cidadão português dado como morto pelo ataque terrorista desta sexta-feira em França, afinal, está vivo. O homem encontra-se, no entanto, internado em estado grave. A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, horas depois de o Governo ter avançado com a morte do emigrante que ficara ferido no ataque a um supermercado no sul de França.

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, atribui o erro à “comunicação entre as entidades envolvidas na gestão da crise no local” que terá transmitido à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e à Embaixada em Paris a informação da existência de uma vítima mortal portuguesa.

Horas depois de ter sido confirmada, o Governo corrigiu a informação, lamentando a incorrecção. “Verifica-se apenas haver registo de um cidadão português gravemente ferido e hospitalizado em Perpignan", explicou o secretário de Estado.

"Já falámos com a família do cidadão e deslocar-me-ei na manhã de sábado ao hospital, para me encontrar com a família e com as autoridades locais. À família será prestado todo o apoio consular por parte do Estado português", garantiu José Luís Carneiro. O Governo lamentou ainda "o transtorno causado pela incorrecção na informação prestada".

