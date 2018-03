As Administrações Regionais de Saúde (ARS) vão passar a definir o número máximo de horas de prestação de serviços a contratar, assim como o respectivo encargo global com as mesmas, segundo um despacho do Ministério da Saúde.

O documento, publicado esta sexta-feira em Diário da República, recorda a "necessidade de promover a redução do recurso à prestação de serviços, durante o ano de 2018".

Com este objectivo, cada Administração Regional de Saúde (ARS) "define o número máximo de horas a contratar neste regime, bem como o encargo global com as mesmas, a ser regionalmente distribuído por todos os serviços ou estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde, com a natureza de entidade pública empresarial, da respectiva circunscrição territorial".

O despacho determina ainda que o valor por hora de referência para a contratação de serviços médicos é de 22 euros para os médicos não especialistas e 26 euros para os médicos especialistas, tal como já acontecia.

Contudo, estes valores podem ser ultrapassados em relação aos médicos especialistas e até ao limite máximo de 29,21 euros, "desde que esteja em causa estabelecimento de saúde que, para a especialidade correspondente (...) tenha sido identificado como situado em zona qualificada como carenciada".

"Excepcionalmente e quando comprovada a impossibilidade de aquisição de serviços médicos seja susceptível de impedir a prestação de cuidados de saúde imprescindíveis e inadiáveis", estes valores "podem ser temporariamente ultrapassados, por despacho do conselho directivo da ARS territorialmente competente".

O despacho determina ainda que estes contractos devem, obrigatoriamente, ser registados na aplicação "RHV" (recursos humanos e vencimentos) e ser objecto de publicitação nos sítios da internet das entidades contratantes, com indicação expressa quer do número de horas semanais e/ou mensalmente contratualizadas quer do valor/hora de referência praticado.

