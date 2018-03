Um acidente com uma viatura táctica militar durante um exercício com cadetes da Academia Militar causou nesta sexta-feira nove feridos ligeiros, segundo o porta-voz do Exército.

PUB

"Confirmamos um acidente durante um exercício da Academia Militar. Temos a registar nove feridos, todos eles ligeiros e todos conscientes", disse o tenente-coronel Vicente Pereira. Segundo a mesma fonte, um dos feridos "inspirava mais cuidados ao nível da imobilização" e vai ser retirado do local pelo INEM, por via terrestre.

"Trata-se de uma viatura táctica militar", acrescentou, não especificado quantos ocupantes estavam na viatura quando ocorreu o despiste. O acidente ocorreu na zona da Moinhola, freguesia de Landeira, concelho de Vendas Novas, com o alerta a ser dado pelas 20h24.

PUB

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à Lusa que se tratava de "um camião de transporte militar", com 24 militares a bordo, e que se encontrava em exercício numa "estrada de terra batida". Segundo a mesma fonte, dos nove feridos ligeiros, três foram para o Hospital de Setúbal e seis para o de Évora.

No local estão 55 operacionais, 23 viaturas e um meio aéreo, do INEM. Estes operacionais pertencem a diferentes corporações de bombeiros dos distritos de Évora e de Setúbal e foram auxiliados por duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) e uma de Suporte Imediato de Vida.

PUB