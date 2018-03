O líder do PSD Rui Rio admitiu esta quinta-feira que pode ser favorável a um ajustamento pequeno nas leis laborais - como em quaisquer outras leis - mas rejeita mudanças nesse campo por considerar que se está a regredir face ao que foi feito no Governo de Passos Coelho.

Em resposta aos jornalistas, numa conferência de imprensa no Porto, Rio admitiu ainda não conhecer exactamente as alterações que estão em cima da mesa em concertação social, mas rejeita alterações de fundo. "Um ajustamentozinho aqui ou ali é possível, agora uma mudança não. Ainda numa votação recente na Assembleia, o PSD votou contra com o PS e o CDS", afirmou, justificando a sua posição com os números do desemprego.

"Um ajustamento aqui ou ali é sempre possível fazer, mas uma mudança da lei no sentido de andar para trás face ao que foi feito e que tinha dado bons resultados não pode ter o apoio de um partido que seja sensato", reforçou, questionando como é que o Governo pode dar apoio a mudanças nas leis laborais ao mesmo tempo que exibe "como medalha" os actuais números do desemprego.

