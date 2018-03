A vitória de Isabel Menéres Campos não foi folgada, mas a sua eleição para presidente da concelhia do CDS-Porto representa o fim de um ciclo que se eternizou durante muitos anos.

PUB

“Sinto que é uma responsabilidade muito grande e sinto-me muito honrada com a confiança que os nossos eleitores nos depositaram”, afirma a recém-eleita líder da concelhia, deixando elogios para a equipa com quem vai trabalhar.

A advogada e professora universitária Isabel Menéres Campos venceu quinta-feira as eleições para o CDS-Porto com uma vantagem de apenas 16 votos sobre a outra candidata: a dirigente nacional do CDS e vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo, de cuja lista faziam parte a deputada e vice-presidente do CDS, Cecília Meireles, que foi a mandatária da candidatura, Álvaro Castelo Branco, que é deputado e liderada a distrital do CDS do Porto, a sua irmã, Catarina Castelo Branco e o seu marido, Mário Praça. Todos eles ocupavam posições cimeiras na lista. O secretário-geral-adjunto do CDS, Manuel Gonçalves, também era candidato a vice-presidente.

PUB

A vista vencedora incluiu Fernando Peres e Filipa Correia Pinto que foram eleitos para o Conselho Nacional na lista de Filipe Lobo d'Ávila, adversária à de Assunção Cristas.

Apostada em revitalizar o partido, Isabel Menéres está ainda tomar o pulso ao partido, mas vai dizendo que tem “muitas ideias” e que o trabalho que vai desenvolver será em função daquilo que foi o seu programa de candidatura. “O nosso guião para os próximos tempos vai ser o programa com que me candidatei, sem prejuízo de receber contributos de todos aqueles que se queiram juntar ao projecto”, disse a advogada ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sem pressas para assumir o lugar, Isabel Menéres de Campos quer envolver Catarina Araújo no seu projecto pelo que – revelou – já combinou falar com a vereadora da Câmara do Porto. “Vamos ver de que forma nos conseguimos organizar”, afirma num registo muito tranquilo.

A aquisição de uma nova sede para a concelhia do partido é um dos seus “objectivos prioritários” de Isabel Menéres.

O conselheiro nacional Raul Almeida aplaude a eleição de Isabel Menéres e afirma que “todas as pessoas que a acompanham são pessoas livres, apenas comprometidas com o Porto e com uma visão de centro-direita”. Já quanto a Catarina Araújo - diz – que a sua lista “é claramente endossada, apoiada e preenchida por pessoas, que mais do que representarem o Porto, representam Assunção Cristas, a sua direcção e a sua secretária-geral no Porto”.

PUB